山形大学は、今月18日に実施した来年度入学の大学入学共通テストで、再試験の対象となる事案が発生したと発表した。 しかし再試験の受験希望者がいなかったため、再試験は実施しない。 山形大学によると、18日に実施した大学入学共通テストの英語リスニング試験で、問題を聞くICプレーヤーの落下による機器の不具合を申し出た受験者への監督者の対応に問題があった。 該当会場は県立鶴岡中央高校試験場。 監督者が