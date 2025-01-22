昨年末より女性トラブルが報じられているタレントの中居正広（52）。民放各社は、中居がレギュラー出演する番組について、次々と対応を発表。中居がテレビから“追放状態”に陥っているーー。1月8日、フジテレビは『だれかtoなかい』については、放送を当面の間休止すると発表。翌1月9日、テレビ朝日『中居正広の土曜日な会』もについて同様の方針を明かした。その後、1月16日には日本テレビが『ザ！世界仰天ニュース』が中居の降