¡ÖTHEALFEE¡×¤Îºäºê¹¬Ç·½õ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢KinKi Kids¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ²ËÜ·»Äï¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¹â¸«Âô½ÓÉ§¡¢²Î¼ê¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ºäºê¤Ï¡Ö¥Õ¥é¤Ã¤ÈKinKi Kids¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËÆ²ËÜ·»Äï¥Á¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë»²Àï¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ¼¤Ã¤³²á¤®¤Æ¥®¥ê¥®¥ê¾Ð¡×¤È