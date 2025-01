半導体を巡るアメリカと中国の対立が深まるなか、中国政府は電気自動車産業の成長にブレーキをかけないように自国内で半導体を供給しようと半導体産業に支援を行っているものの、「まだまだ外国産の半導体に依存している」と政府関係者が話しました。China struggles to build car chip supply chain to break free of heavy reliance on imports | South China Morning Posthttps://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3292988/c