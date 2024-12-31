¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï31Æü¡¢DFÌøµ®Çî(27)¤È2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ìø¤ÏFCÎ°µå¤«¤é24Ç¯¤Ë²¬»³¤Ø²ÃÆþ¡£J2¥ê¡¼¥°29»î¹ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎJ1½é¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£