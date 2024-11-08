USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.197.218.237.57 1MO9.906.308.726.88 3MO10.296.319.507.11 6MO10.206.419.647.39 9MO10.166.519.777.61 1YR10.096.579.837.76 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.339.896.94 1MO9.809.106.45 3MO10.529.05