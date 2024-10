X JAPANのYOSHIKIが自身のInstagramを更新し、3度目の首の手術を受け退院したことを動画で伝えた。YOSHIKIは、「Will you still love me when I got nothing but my 3rd neck surgery?」「3度目の首の手術を受けた後も俺をささえてくれますか?」と心の内を明かし、ファンへの思いを表現。この投稿に対し、ユーザーからは「一生応援するよ」「無理せずゆっくりして治して下さい」「復帰される日を楽しみに待ってます」といった温か