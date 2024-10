「ETC車載器」が使えなくなるってどういうこと?利用率は9割近くと多くのユーザーが利用しているETCですが、機種によって今後使用不可になるケースがあるといいます。では旧ETC車載器を搭載していたまま、ETCレーンに進入した場合どうなるのでしょうか。古いETC車載器使えなくなるってマジ!?(画像はイメージ)【画像】「えっ」! これが「”使えなくなる”ETC車載器」の見分け方です!画像で見る(11枚)ETCは、クルマに搭