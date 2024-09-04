「BCNランキング」2024年8月19日から25日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR035（コムテック）2位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）3位ドライブレコーダー ブラックDRV-350-B（JVCケンウッド）4位 ドライブレコーダーHDR002（コムテック）5位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）6位ドライブレコーダーZDR041（コムテック）7