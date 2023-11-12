TikTok上に存在する動画の中には広告やアフェリエイトコンテンツがどれくらい紛れ込んでいるのかを調査したレポートが公開されました。これによると、コンテンツの30％程度が広告であり、「広告が表示される頻度はネットワークテレビと同じ程度です」と指摘しています。1,000 TikToks experiment confirms the app is mostly ads | Mashablehttps://mashable.com/article/tiktok-experiment-confirms-mostly-ads-affiliate-content
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