トヨタ自動車の豊田章男社長は２２日、東京都内での記者会見で、急激に進行した円安について「資材や部品の輸入が増えており、輸入価格やエネルギー価格の高騰によるデメリットが拡大しているのが現実だ」と、自動車産業への悪影響に危機感を示した。 トヨタは、対ドルで１円円安になると、年間の営業利益が４５０億円押し上げられる。しかし、足元