エルサレムで出土した11〜12世紀のものとみられる陶磁器が「手りゅう弾」だったという研究結果が発表されました。研究チームは、陶磁器製の手りゅう弾が音と閃光によるかく乱目的で十字軍の要塞(ようさい)に投げ込まれた可能性があると主張しています。Composition of trace residues from the contents of 11th-12th century sphero-conical vessels from Jerusalemhttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal
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