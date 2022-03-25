現役時代は「勝つためにプレーし、同時に楽しんでもいた」25日に開幕するプロ野球。最大の注目は日本ハムの監督に就任した「BIGBOSS」こと新庄剛志監督だろう。2003年から07年まで日本ハムの指揮を執り、04-06年に「SHINJO」とともに戦ったトレイ・ヒルマン氏は何を思うだろうか。米アリゾナ州テンピのキャンプ地で「Full-Count」の取材に応じ、自らのNPBでの経験も元に「素晴らしい仕事をしてくれると思っている」とエールを送