現在、Windowsのエクスプローラーにはタブ機能が提供されていないが、これは何年も前から多くのユーザーが望んでいる機能の一つと言えるだろう。そのエクスプローラーのタブ機能がついに実現するかもしれない。Betanewsに掲載が3月10日(米国時間)、Microsoftがプレビュー版Windows 11の最近のアップデートで、エクスプローラーにタブ機能を追加したことを伝えている。Microsoft is finally bringing tabs to Explorer in Windows