新たに登場！「クリスハープ・ウォルナット」- 15弦小型ハープの最高峰が6月22日より発売

株式会社 銀座十字屋

ハープをはじめとする楽器の輸入・販売を行う株式会社 銀座十字屋（本社：東京都中央区、代表取締役社長：倉田恭伸）は、発売から5年で累計1,500台を突破した大人気シリーズ、膝のせサイズの15弦小型ハープ「クリスハープ（Chris Harp）」のプレミアムラインとして、世界三大銘木の一つである高級木材を贅沢に使用した新モデル「クリスハープ・ウォルナット」を2026年6月22日（月）より発売いたします。

本製品は、従来のカラー塗装モデルの軽快なトーンとは一線を画し、木材そのものの音響特性を最大限に活かすことで、小さなボディからは想像できないほどの豊かな音色と、インテリアに馴染む意匠美を両立させた、「本格的な小型ハープ」です。

新モデル「ウォルナット」の発売開始は６月22日（月）から。ハープセレクション銀座十字屋、銀座十字屋オンラインショップ、または全国の楽器店やオンラインショップで取り扱いいたします。

クリスハープ公式サイト: https://chrisharp.jp/

希望小売価格: 55,000円（税込）

詳細を見る :https://www.ginzajujiya.com/information/limited/chris-harp-walnut-new/

■製品特徴

1. 楽器の命である「響板」に世界三大銘木ウォルナットを採用。極上の音響特性

適度な硬質さと粘りを持つ高級木材ウォルナットを筐体に採用したことで、一音一音の輪郭がハッキリとした「明瞭なアタック感」と、包み込むような「温かみのある豊かな中音域」を両立。ハープ本来の深い残響音をミニサイズで実現しました。

2．おもちゃと楽器の分水嶺。「たった15弦」で驚きの「25音（半音階）」を奏でる本格構造

初心者が視覚的に迷わない15本の弦でありながら、グランドハープと同様の設計思想で作られた高精度な「プッシュ型レバー（半音装置）」を全弦に搭載。安価な玩具ハープにありがちな「シャープやフラットが足りなくて弾きたい曲が弾けない」という不満を解消し、多彩な楽曲や転調に対応する本格派仕様です。

2ndオクターブの5弦はハープ専門店である弊社が厳選したオリジナル弦を搭載、強く弾いても音割れせず豊かな響きを奏でます。

3．「おうち時間・大人のリスキリング」需要に応える、可搬性と安定性

重さ約3kg、全長64cmと、女性やシニアでも膝の上に乗せて気軽に演奏できるコンパクト設計。標準装備されたストラップピンに別売のストラップを装着することで、立奏・座奏を問わず楽器が完全に安定し、初心者でも正しい姿勢で美しい音を出すことができます。

■クリスハープとは

膝のせサイズの15弦ハープです。

ハープとしては手ごろな価格、癒しの音色、半音調整が可能なレバー付きで「演奏できる曲が多い」と

口コミが広がり、累計販売台数1,500台に到達しました。現在も品薄状態が続いておりますが、多くのクリスハープ愛用者が誕生しています。

カラー展開は今回発売する「ウォルナット」を含め、全14色に。ポップで愛らしい既存色から、シック

で高級感漂う大人な新色まで、幅広い世代のニーズに応えられるラインナップを揃えております。

■製品仕様

製品名 クリスハープ・ウォルナット（Chris Harp Walnut）

発売日 2026年6月22日（月）

価格 55,000円（税込）

サイズ 全長64cm、最大幅36cm / 約3kg

最大響板幅 36cm

重量 約3kg

音域 15弦 2ndOct.C ～ 4thOct.C（プロフェッショナルレバー搭載・最大25音）

2ndOct.C ～ 2ndOct. Fまでの5弦はセレクト弦を搭載

素材 ウォルナット

付属品 トランスポートカバー、ストラップ、替弦、チューニングハンマー、ブリッジハンマー

保証期間 1年

銀座十字屋オンラインショップはこちら :https://shop.ginzajujiya.com/