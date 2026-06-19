国内最大級のピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」の決勝登壇社に株式会社Elithが選出

株式会社Elith

株式会社Elith（本社：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷6階、代表取締役：井上 顧基）は、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」のメインコンテンツの1つである「IVS2026 LAUNCHPAD」の決勝登壇社に選出されたことをお知らせいたします。「IVS2026 LAUNCHPAD」は、7月3日（金）10時よりロームシアター京都 メインホールにて開催され、当日は代表取締役の井上 顧基が登壇いたします。

IVS2026 LAUNCHPADについて

IVS LAUNCHPADは、その名前が意味するとおり「まだ世に出ていないアーリーステージのスタートアップの飛躍を支える発射台になりたい」という思いで立ち上がったピッチイベントです。

初開催は2007年で、2026年で20年目を迎えます。過去、登壇企業の多くがEXITや大型資金調達を実現しており、歴史と規模において国内最大級のピッチイベントであるIVS LAUNCHPADは、「次世代の起業家の登竜門」とも呼ばれています。

今年は500社以上（うち海外企業およそ20%）に及ぶ応募の中から、書類選考と複数回にわたる審査を経て、株式会社Elithを含む15社が決勝進出を果たしました。決勝登壇者は、投資家・経営者・起業家から選出される審査員の前で6分間のプレゼンテーションを行い、順位を競います。

登壇者メッセージ（代表取締役 井上 顧基）

「生成AIの普及が凄まじいスピードで加速する一方で、社内での無許可AI利用、いわゆる『シャドーAI』による機密情報漏洩リスクは日を追うごとに深刻化しています。私たちはこの企業のリアルな脅威と真摯に向き合い、安全なAI活用を可能にするAIセキュリティプロダクトを開発してきました。

本登壇を通じて、『Japan Is Back.』をテーマとするIVS2026の舞台から、日本発の高度なAIセーフティ技術が持つ可能性と、AIセキュリティ領域でグローバルスタンダードを目指し挑戦するElithのビジョンを、多くのステークホルダーの皆様にお届けしてまいります。当日は開催地京都に合わせた侍のコスチュームで登壇いたしますので、応援よろしくお願いいたします」

サービス・プロダクト紹介：AIセキュリティサービス「GENFLUX Security」

「GENFLUX Security」は、企業内で無許可に利用される生成AI（シャドーAI）の可視化・管理を直感的に実現する、次世代のAIセキュリティサービスです。

トップカンファレンスへの安定した採択実績を持つElithの高度な研究チームが、AIセーフティ・セキュリティを「空気」のような当たり前のインフラへと昇華させるべく開発しました。情報漏洩リスクを徹底的に防ぎながら、企業の安全かつ最大効率のAI活用を強力にサポートし、日本発の技術でグローバルなAI社会の安全な基盤を創ることを目指しています。

【IVS2026 LAUNCHPAD 開催概要】- 名称： IVS2026 LAUNCHPAD- 日時： 2026年7月3日（金）10:00～13:00- 会場： ロームシアター京都 メインホール- 主催： IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan/京都府/京都市）- 公式HP： https://www.ivs.events/ivs2026-launchpad- YouTube LIVE URL：https://youtube.com/live/MpGku8K1Vzw?feature=share■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIセーフティプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。