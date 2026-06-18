グループ総資産1億ドルのMDNI GROUP、LA高級住宅地「シリコンビーチ」中心地Mar Vistaで45ユニットバリューアド「Beethoven Garden」を始動

MDNI Group LLC※完成予想レンダリング



米国カリフォルニア州ロサンゼルスを拠点とする不動産開発デベロッパー MDNI GROUP（所在地：12925 Riverside Drive, Suite 302, Sherman Oaks, CA／Managing Partner：David Hirsch、Naohiro Nishida）は、ロサンゼルス西部の高級住宅地 Mar Vistaにおいて、大型レジデンスのバリューアドプロジェクト「Beethoven Garden」を始動しました。既存42ユニットに3ユニットを増設して全45ユニットへ拡張し、大規模リノベーションによって資産価値と収益力の最大化を図ります。

■ 「シリコンビーチ」の中心で進む、希少な大型レジデンス再生

対象物件は、Mar Vista中心部に位置する「3775 Beethoven Street（Los Angeles, CA 90066）」。土地面積33,602平方フィート・建物面積42,682平方フィートを擁する3階建て・全42ユニットの大型レジデンシャル資産で、地下駐車場は85台分を完備しています。

全室が約1,000平方フィートの広々とした2ベッドルーム・2バスルーム仕様で、セントラルエアコン、暖炉、プライベートバルコニー、個別温水器を備えた上質な居住空間。さらにBBQ付きの中央中庭、エレベーター、2カ所のランドリー施設、ガス・電気の個別メーターなど、入居者の快適性と運営効率を両立する設計が特徴です。

LA有数の高級住宅地でこの規模のレジデンスがまとまった形で再生に動くのは希少な機会であり、すでに約50%のユニットが改装済みという点も、本プロジェクトの確かな出発点となっています。

■ ユニット増設×大規模改修の「二段構え」バリューアッド戦略

本プロジェクトの核となるのが、ユニット増設と大規模リノベーションを組み合わせたバリューアド戦略です。

新たに3ユニット（ADU）を増設して総戸数を45戸へ拡張し、敷地の収益密度を高めます。あわせて22戸を対象に、キッチン・バスルームの近代化改修、床材の更新、照明・水回り設備の刷新、各ユニット内への洗濯乾燥機の新設まで踏み込んだ包括的改修を実施。外装・共用部でも大規模塗装と造園工事を行い、物件の視認性とブランド価値を引き上げます。

これらの施策により、平均賃料は月額2,796ドルから3,264ドルへ（約17%）の上昇を見込んでおり、NOI（純営業収益）の成長を通じた資産価値の再評価を目指します。

■ なぜMar Vistaなのか ― 「ネクスト・カルバーシティ」の優位性

Mar Vistaは、Google・Meta・Snap・Huluなどが集積する「シリコンビーチ」の住宅バックヤードとして機能するエリアです。隣接するVenice・Santa Monicaの地価・賃料が高騰した結果、より落ち着いた住環境と職住近接を両立できるMar Vistaへ、高所得のテック・クリエイティブ層の流入が加速しています。家賃滞納リスクが低く、高品質なリノベーション物件への需要が極めて高いことも特徴です。

東側に隣接するCulver Cityには、Amazon Studios・Apple・Sony Picturesといった大手企業が巨大拠点を構え、LAで最も成長著しいエリアの一つに。供給が需要に追いつかない構造から、投資家の間でMar Vistaは「ネクスト・カルバーシティ」として確実なキャピタルゲインが期待できるエリアと評価されています。さらに、エリアを貫くVenice Blvdは「歩きやすさ」「自転車道」の整備が進み、ミレニアル・Gen Zが重視する歩いて暮らせるライフスタイルを実現。Mar Vista Farmers Market周辺の再開発も、街全体のブランド力を押し上げています。

■ MDNI GROUPについて

MDNI GROUPは、ロサンゼルスを中心に住宅・商業不動産の開発・運営を手がける総合デベロッパーです。グループ総資産1億ドル、完了済みプロジェクト1,500件以上、進行中プロジェクト50件以上、総エンタイトルユニット数4,000戸超の実績を有します。

グループ内に建設会社を保有し、品質・コスト・スケジュール管理を一貫して内製化できる体制が最大の強み。加えて、地元企業との豊富なリレーションと複数金融機関との強固な関係による安定した資金調達力を背景に、611 N Virgil（30ユニット）、3521 Hughes（40ユニット）、730 Vermont（210ユニット）など、多様な規模のプロジェクトで確かな実績を積み重ねています。

お問い合わせ先

MDNI GROUP

12925 RIVERSIDE DR, STE 302, SHERMAN OAKS, CA, 91423

lisahanayama@mdnigroup.com

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