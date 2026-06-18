ABLE CARPRYが3x3バスケットボールチーム「SHIBUYA Scelfida」とオフィシャルスポンサー契約を締結

株式会社ハイマウント

香港発バックパックブランド「ABLE CARRY（エイブルキャリー）」の日本正規代理店を務める株式会社ハイマウント（本社：東京都中央区、代表取締役：高山康人）は、渋谷を拠点に活動する3x3プロバスケットボールチーム「SHIBUYA Scelfida（シェルフィーダ）」を運営する株式会社 Sfida Holdings（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：赤川直美）と、2026年6月12日付でオフィシャルスポンサー契約を締結いたしました。

スポンサー契約締結の背景

3x3バスケットボール（スリー・エックス・スリー）は、オリンピック公式種目への採用を機に世界中で認知度が急上昇している、今最も熱い都市型スポーツ（アーバンスポーツ）のひとつです。

都会の象徴であり、若者文化や圧倒的なスピード感が交差する街、渋谷。そのエネルギーを背負い、ストリート発祥の3x3で世界へと挑み続けるのが「SHIBUYA Scelfida（シェルフィーダ）」です。

渋谷という独自の都市カルチャーは、現代の都市移動にフォーカスしたABLE CARRYのプロダクト開発コンセプトと深く共鳴しています。また、チームが世界の舞台へ挑戦するプロセスにおいて、ブランドのメッセージである『Carry your best days forward. 最高の日々を未来へ。』という想いとも強く重なります。私たちはプロダクトの提供を通じ、選手のタフな移動環境や日々のトレーニングなど、あらゆる「動き続ける日常」における利便性を高め、パフォーマンス向上をサポートいたします。

ABLE CARRYについて

大都市と自然が融合する香港で2017年に誕生したバックパックブランド。最大の特徴は、独自構造の「Aフレーム」です。底面から荷重を支えて分散する画期的な構造により、肩や腰にかかる負担を劇的に軽減し、圧倒的に軽快な背負い心地を実現しています。

いかなる時も型崩れしない美しいミニマルデザイン、細部まで考え抜かれた機能、そして高機能素材を用いた確かな耐久性は、快適さを最大限に引き出し、毎日使いたくなる魅力を備えています。

ホームページ：https://highmount.jp/brands/able-carry/top/

instagram：https://www.instagram.com/ablecarry.jp/

SHIBUYA Scelfidaについて

我々は恐れない。しのぎを削り勝つことを。

我々は恐れない。未来の為に変わることを。

私たちは特定の母体を持たず、「勝利への純粋な渇望」と「世界で戦う実力」を軸に、ゼロから選び抜かれたプロフェッショナルが集う挑戦者集団です。既存の枠組みを超え、志を共にする精鋭たちが集結することで、3x3の新たな価値を創造したいと考えています。私たちが目指すのは、ただ勝利を重ねることだけではありません。

コートで限界に挑む選手たちの背中を通じて、子供達に「夢」を。

見る人全てに「明日を生きる希望」を与えること。

選手一人ひとりが次世代のロールモデルとなり、希望の象徴となることを使命としています。

熱い想いを原動力に、渋谷から日本中へ感動を広げ、次世代のオリンピアンを輩出する未来を切り拓いていきます。

ホームページ：https://scelfida.com/

instagram：https://www.instagram.com/shibuya_scelfida_official/

ABLE CARRY製品一覧はこちら :https://highmount-store.jp/view/page/ablecarry

株式会社ハイマウント

所在地：東京都中央区日本橋富沢町2-4 HMビル

TEL : 03-3667-4545

代表取締役：高山康人

設立：1967年8月

事業内容：アウトドア用品の輸出入及び国内卸販売

公式ホームページ：https://highmount.jp/

オンラインストア：https://highmount-store.jp/

【お問合せ先】

株式会社ハイマウント 担当：丸山

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町2-4 HMビル

TEL : 03-3667-4545 FAX : 03-3667-4544

メールアドレス：press@highmount.co.jp