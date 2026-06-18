キンドリルジャパン株式会社

キンドリルジャパン株式会社（以下 キンドリルジャパン）は本日、Datadog, Inc（以下 Datadog）との協業の強化を発表しました。高度な可観測性とセキュリティを提供する AIOpsプラットフォームおよびオブザーバビリティのリーディングカンパニーである Datadogと、ミッションクリティカルシステムにおける複雑かつ大規模なIT運用に強みを持つキンドリルが協力することにより、お客様はIT運用の信頼性と効率性を高めながら、AI時代のビジネス変革を支える強固なIT基盤の構築を目指すことができます。

キンドリルジャパンとDatadogは日本市場での営業活動、技術支援、マーケティングの分野で連携し、共通の市場開拓戦略を推進します。また、キンドリルジャパンにおいて新たな認定プログラムを策定し、Datadog 技術者の育成と強化を行います。さらに、AIエージェントの活用拡大に伴う運用課題への対応として、LLMオブザーバビリティを活用した可視化・評価・監視の高度化に向けたソリューションをお客様に提供する活動に、協力して取り組みます。

企業のIT環境はクラウド型のサービス提供が拡大し、マルチクラウドの環境での利用が進み、急速に複雑化しています。その結果、システム全体の把握や障害の予兆検知、迅速な原因特定が困難になる一方で、サイバー攻撃の高度化やAI活用に伴う新たなリスクへの対応も求められています。こうした状況において、システムの可観測性を向上させ、運用の高度化を図ることが重要となっています。



Datadog の執行役員 Director, Channel & Allianceの大場 章弘は次のように語っています。「キンドリルジャパンとのパートナーシップは、日本の金融・保険業界をはじめとする大手企業のお客様に対し、次世代DevSecOpsを実現する上で極めて重要な取り組みです。両社の強みを組み合わせることで、AIを活用した運用の高度化とビジネス価値の最大化を、より多くのお客様に提供してまいります」



キンドリルジャパンの理事 アプリケーション、データ＆AI事業本部長の榎木 泰平は次のように語っています。「キンドリルは、ミッションクリティカルなIT運用の実績を有するとともに、データとAIを活用した運用高度化を推進しています。IT環境の複雑化に伴い、可観測性とセキュリティを統合した運用は経営課題となっています。Datadogとのパートナーシップにより、同社のオブザーバビリティやAI技術を活用したソリューションを、当社のサービスとして提案・提供できる体制を強化します。これにより、お客様に対し、DevSecOpsを実運用として支える安心・安全な運用サービスの提供が可能となります。今後も、お客様の成長と競争力強化に貢献してまいります」

以上

キンドリルジャパン株式会社について

キンドリルジャパン株式会社は、キンドリルの日本法人です。キンドリル（NYSE: KD）は、ミッションクリティカルなエンタープライズ・テクノロジー・サービスのリーディングプロバイダーで、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にアドバイザリー、インプリメンテーション、マネージドサービスを提供しています。世界最大のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーとして、世界中で日々利用されている複雑な情報システムの設計、構築、管理、モダナイズを行っています。詳細については、www.kyndryl.com（英語）またはwww.kyndryl.com/jp/jaをご覧ください。