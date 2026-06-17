「あなたの理想を止めているモヤモヤの正体」とは？本来の自分で生き、人生の扉を開くマインドメソッドを「夢叶☆東京万博2026」でリアル体験

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村 吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）が協力しているマナオラマインド認定講師 今村朱里が、2026年6月28日に池袋で開催される「夢叶★︎東京万博2026」マナオラマインドブースにて、特別なセッションを提供します。

今村朱里の思い：過去の経験から導き出す「可能性の開花」

かつて「人を信じられず、周りの目を気にして引っ込み思案」だった自身を乗り越え、「人見知りを克服し、行動力が飛躍的に向上、海外でヒッチハイクを通じて15組とのご縁を掴む」までに成長しました。また、「我慢が癖になり、自分の意見・思いが分からなかった」状態から、「自分の本音を知り、ありのままの自分を認めることで、家族関係・人間関係が改善し、安心安全の居場所を手にいれ、応援されながら目標達成を果たす」という経験を持っています。

これらの経験を通して、「個々の中に既にある可能性の蓋を開け、それを最大限に活用する後押し」することを使命としています。このセッションは、自己肯定感が低く、人間関係に悩みを抱え、行動したいけれど一歩踏み出せない方、自分の本音を表現できずに我慢しがちな方々に、特に響く内容となるでしょう。

マナオラマインドとは：人生を望み通りに動かす実践的メソッド

創始者 宮本真帆さんによる、仕事・人間関係・お金など、人生のあらゆる側面を望み通りに動かすための実践的メソッドです。

対話やワークを通じて、「思考が現実化する」仕組みとその扱い方を学び、個々に異なる「自分の取扱説明書」を作る感覚で、自分自身のマインドと現実の関係を紐解いていきます。

創始者 宮本真帆さんの実績：

・TEDxに登壇

・5500名中97%が変化を実感

・受講生には売上80倍を達成した事例も

認定講師 今村朱里の実績：

・100人以上が受講

・家族関係・職場の人間関係の改善

・受講生は売上3倍、希望部署への異動、休職からの復職など多数の変化事例

「夢叶☆東京万博2026」について

夢を叶える全国ツアー初の東京開催となるイベントです。

夢を持つ人が集い、夢を応援する人が出会い、夢が動き出す一日。

美容や健康、ライフスタイル、アートや食の体験、占いや自己理解、ビジネスや学びにつながるセッション、著者によるセミナーと交流など、想いを形にした多彩なブースが並びます。

このイベントは、新しい出会いが新しい流れをつくり、次の一歩へと繋がっていく、人と夢の架け橋となることを目指しています。

開催概要

イベント名：夢叶☆東京万博2026

開催日時：2026年6月28日（日）10：00～16：20（入退出自由）

開催場所：としま区民センター

東京都豊島区東池袋1-20-10（池袋駅 東口より徒歩7分）

詳細とお申込みはこちら：

マナオラマインドブースの詳細と事前予約フォーム

https://smart.reservestock.jp/consecutive_event_form/index/NzFiMGRiNWY3N

夢叶☆東京万博2026全体の詳細

https://www.reservestock.jp/inquiry/155008

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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