防衛産業の市場拡大に伴う「サプライチェーンセキュリティ対処能力強化対策セミナー」を7月31日（金）に品川で開催！

■ セミナー概要

株式会社ICS研究所

株式会社ICS研究所は、2026年7月31日（金）に、防衛産業に関わる完成品メーカー（プライム）およびTier 1～Tier 3のサプライヤー企業、各種設備メーカーを対象とした「防衛産業サプライチェーンセキュリティ対処能力強化対策セミナー」をTKP品川カンファレンスセンターにて開催いたします。

防衛製品の17カ国への輸出解禁による市場の急拡大が見込まれる中、米国国防総省が求める「CMMC 2.0」や「IEC 62443 セキュリティレベル3（SL3）」への対応がサプライチェーン全体で急務となっています。本セミナーでは、標的型攻撃に耐えうるSL3要件の具体像から、サイバーレジリエンス設計の実践、さらには迅速な人材育成手法まで、防衛産業におけるOTセキュリティの最前線を徹底解説いたします。

▼セミナーの詳細・参加登録はこちらからどうぞ:

https://www.ics-lab.com/seminar/business/20260731?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prmedia(https://www.ics-lab.com/seminar/business/20260731?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prmedia)

- 防衛産業市場の拡大とセキュリティ規制の最新動向を網羅

防衛製品の輸出対象国拡大（17カ国）がもたらす市場インパクトと、日本政府・防衛省および米国国防総省（CMMC 2.0）の最新政策動向から、サプライチェーン全体（Tier 1～Tier 3）に求められる防衛義務を紐解きます。

- 「IEC 62443 SL3」の具体的な要件を徹底解説

標的型攻撃に耐えうるレベルである「SL3」について、製品だけでなく「製造ラインのシステム」自体に求められる要件を解説。SL1～2との決定的な違いや、アセスメント（コンセプト・メイン）での検証内容を明確にします。

- 深層多層防御とサイバーレジリエンス設計の実践

SL3の実現に不可欠な「深層多層防御設計」と、攻撃を受けても機能を維持・回復する「サイバーレジリエンス」の具体策を提示。あわせて「OPC UA」の役割や、オンデマンドビデオ講座「eICS」を活用した迅速な人材育成法を紹介します。

- 【参加特典】実務に直結する限定非売品の特別資料を進呈

有料枠での参加者様には、アセスメント要件やサイバーレジリエンス設計の勘所を凝縮した書き下ろしテキスト『防衛産業サプライチェーンにおけるOTセキュリティセミナー参考資料～IEC 62443 SL3基準と防衛セキュリティ要件の統合実務～』（非売品）を特別進呈します。

■ セミナープログラム構成（全120分）

【セッション1】14:00 ～ 14:30（30分）防衛産業の市場拡大とサプライチェーンセキュリティを巡る政策動向

防衛製品の17カ国への輸出解禁に伴う市場拡大のチャンスとセキュリティリスクを解説。日本政府や米国国防総省（CMMC 2.0）の最新動向を踏まえ、サプライチェーン全体（Tier 1～Tier 3）での対策強化がなぜ急務なのかを紐解きます。

【セッション2】14:30 ～ 15:00（30分）IEC 62443「セキュリティレベル3（SL3）」が求める製品・製造ラインの要件

CMMC 2.0や防衛案件で要求される「IEC 62443 SL3」の具体像に迫ります。完成品からコンポーネント、製造ラインのシステム自体に求められる要件を解説。SL1～2とは一線を画すアセスメントでの検証内容の違いを明確にします。

【セッション3】15:00 ～ 15:30（30分）深層多層防御とサイバーレジリエンスの設計技術～OPC UAの重要性と「eICS」を活用した迅速な人材育成～

SL3の実現に不可欠な「深層多層防御設計」と「サイバーレジリエンス」の具体策を提示。国際標準プロトコル「OPC UA」の役割を解説するとともに、高度な技術を社内で迅速に習得するための有効な手段としてオンデマンドビデオ講座「eICS」の活用法を紹介します。

【質疑応答】15:30 ～ 16:00（30分）Q&A・ディスカッション

参加者からの具体的な疑問（アセスメントの進め方、サプライヤー管理の難しさ、学習ステップなど）に対し、講師陣が回答します。個別のお悩み相談の時間としてもご活用いただけます。

■ 開催概要

- 開催日程： 2026年7月31日(金)- 開催時間： 14:00～16:00（120分間） 【開場：13時30分】- 開催場所： TKP品川カンファレンスセンター カンファレンスルーム10A （東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル ／ JR品川駅 高輪口 徒歩3分）- 対象者： 防衛産業に関わる完成品メーカー（プライム）、Tier 1～Tier 3のサプライヤー企業、製造ラインの設備設計・管理責任者、セキュリティ担当者

【受講資格および受講金額（税込）】

安全保障および技術情報の機密性に鑑み、受講対象者を以下の方に限定させていただきます。

１. ICS研究所 オンデマンドビデオ講座「eICS」受講中の方

- 受講金額： 無料- 対象: 現在、eICSをご契約・受講中の日本企業に所属されている方。

２. 防衛産業サプライチェーン（Tier 1 ～ Tier 3）企業様

- 受講金額： 33,000円（税込） / 1名- 対象: 防衛製品の製造に関わる日本のプライム企業、およびTier 1～Tier 3の日本のサプライヤー企業に所属されている方。

３. 【特別枠】国内 工作機械／ロボット／制御製品メーカー様

【お申し込み・詳細】

以下のページよりお申し込みください。

- 受講金額： 44,000円（税込） / 1名- 対象・受講資格: 防衛サプライチェーン企業へ各種製品・システムを供給している、または今後の参入を目指す日本のメーカー企業様。（※日本国籍の方、かつ上記対象業種の企業に所属されている方に限定）

https://www.ics-lab.com/seminar/business/20260731?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prmedia(https://www.ics-lab.com/seminar/business/20260731?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prmedia)

【参加特典】

本セミナー講演資料

【有料枠（２.・３.）参加者限定】特別進呈資料『防衛産業サプライチェーンにおけるOTセキュリティセミナー参考資料～IEC 62443 SL3基準と防衛セキュリティ要件の統合実務～（限定非売品）』

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ICS研究所 事務局

URL： https://www.ics-lab.com/