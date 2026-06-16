【クマ対策】問い合わせ100件超の携帯型クマ対策機器「イカズチ」追加生産を決定｜7月上旬納入予定

株式会社防除研究所

株式会社防除研究所（本社：岐阜県大垣市）は、携帯型クマ対策機器「IKAZUCHI（イカズチ）」の追加生産を決定したことをお知らせいたします。

クマ出没増加を背景にクマ対策製品への問い合わせが急増

近年、全国各地でクマの出没が相次ぎ、自治体や事業者、個人の方々からクマ対策に関するお問い合わせが増加しています。

当社が展開するクマ対策製品につきましても、直近20日間で100件を超えるお問い合わせをいただいており、その中でも特に注目を集めているのが携帯型クマ対策機器「IKAZUCHI（イカズチ）」です。

携帯型クマ対策機器「IKAZUCHI（イカズチ）」とは

携帯型クマ撃退機「IKAZUCHI（イカズチ）」専用のケースに入っています。

「IKAZUCHI（イカズチ）」は、40種類の警戒音を搭載し、120デシベル以上の大音量を発する携帯型のクマ対策機器です。

農業従事者や林業関係者をはじめ、自治体職員、登山者、キャンプ利用者など、クマとの遭遇リスクがあるさまざまな現場で活用されています。

コンパクトで持ち運びしやすく、ボタン操作で即座に警戒音を発することができるため、クマ被害対策の一つとして導入が進んでいます。

クマ対策需要の高まりを受け追加生産を決定

このたびの反響を受け、株式会社防除研究所では「IKAZUCHI（イカズチ）」の追加生産を決定いたしました。

追加生産分は2026年7月上旬より順次納入を予定しております。現在、先行予約を受付中です。なお、納品は発注順でのご案内となりますので、あらかじめご了承ください。

在庫状況には変動がございます。ご検討中のお客様は、お早めに弊社までお問い合わせください。

防除研究所のクマ対策への取り組み

株式会社防除研究所では、「IKAZUCHI（イカズチ）」をはじめ、固定型クマ対策システム「BE ALERT」やその他の害獣対策製品など、独自の知見と現場経験を活かした製品・サービスを展開しております。

今後も自治体や事業者の皆さまと連携しながら、クマ被害の低減と地域の安全確保に向けた取り組みを推進してまいります。

※本製品は、クマとの遭遇リスクを低減し、より安心して活動・生活いただくための補助を目的とした製品です。野生動物を対象としているため、効果を保証するものではありません。ご利用の際は、周囲の状況に十分ご注意いただき、他の安全対策と併せてご活用ください。

会社概要

会社名：株式会社防除研究所

設立：2003年7月1日

所在地：〒503-0833岐阜県大垣市長沢町6-17

電話番号：0120-738-811

事業内容：害獣・害虫対策製品の開発・製造・販売、鳥獣被害対策、衛生管理事業、環境ソリューション事業、AI監視システムの開発・提供

URL：株式会社防除研究所公式サイト(https://corp.bouken7.com/)