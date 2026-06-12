世界的作陶家・辻村史朗氏が “独占映像” で語る、文化的遺構・湊川隧道で生まれた幻の 5 年熟成酒「隧 ZUI」への想い。

早駒運輸株式会社世界的作陶家・辻村 史朗氏が語る、創作の原点、そして「隧 ZUI」との出会い。

国の登録有形文化財「湊川隧道」の天然のカーヴ（ワインセラー）で、年 3,000本のみ静かに育まれる、熟成酒「隧 ZUI」。灘五郷から生まれた銘酒「福寿」を原酒とする本プロジェクトは、CO2 を排出しない環境に優しいサステナブルな熟成への挑戦であり、同時に、文化財の保存活動支援と地域文化の継承を目的とした、未来へつなぐ日本酒革新プロジェクトです。

なかでも、2020 年の始動時からこの静寂な空間で眠り続けてきた幻の 5 年熟成酒「隧 ZUI SAKE 2020 子 Aged 5 years old」は、さらに数が限られた極めて希少な逸品です。

この度、この「隧 ZUI」の志に賛同し、共鳴してくれた各界の表現者たちの深い思想や哲学に迫る特別なインタビュー映像シリーズ『ZUI Premium Interview』が幕を開けました。

記念すべき第 1 回のゲストには、世界的な作陶家として知られる辻村史朗氏を迎え、公式 YouTube チャンネル、ブランドサイトにてご覧いただけます。

なお、第 2 回以降もプロジェクトに共鳴した名だたる表現者たちの登場を予定しております。

本編映像（YouTube）： https://youtu.be/gHkSUzifZzg(https://youtu.be/gHkSUzifZzg)

ブランドサイト：https://zuisakefromkobe-ko.jp/ (https://zuisakefromkobe-ko.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/zui_kobe/

配信スケジュールおよびゲスト（全 6 回予定）

第一回： 辻村 史朗（陶芸） ※公開中

第二回：永松 仁美（ギャラリー昴）

第三回： 嘉戸 浩（唐紙かみ添）

第四回： 安福 武之助（株式会社神戸酒心館 代表取締役会長）

第五回： 西田 稔（BAR 薫）

第六回： 渡辺 真二（早駒運輸株式会社 代表取締役社長）

「ZUI Premium Interview」について

「隧 ZUI」は、単なる日本酒ブランドではありません。

神戸の歴史、文化、芸術、そして人々の想いを未来へ紡ぐ「文化継承プロジェクト」です。私たちが守るべき「文化」を、一過性の流行で終わらせることなく、確固たる「文明」へと昇華させていく。その大いなる挑戦の軌跡と、プロジェクトの思想を広く国内外へ発信するため、表現者たちの証言を映像アーカイブとして遺していく本企画を立ち上げました。

神戸港を舞台に、地域の資源を再発掘し、新たな文化発信を牽引する、早駒運輸株式会社 代表取締役社長 渡辺 真二自らがインタビュアーとなり、表現者たちの背景や創作に込めた想い、「隧 ZUI」との共鳴について、熱い対話とともに丁寧に紐解いてまいります。

【第一回ゲスト：世界的作陶家・辻村 史朗 氏】

本インタビューでは、創作の原点、土との対話そして美の本質について語っていただきました。また、「隧 ZUI」のラベルに施された「子（ね）」の揮毫に込めた想いや、近代産業遺産「湊川隧道」との出会い、さらに本プロジェクトのためだけに特別に制作された「黒盃」の誕生背景にも深く迫ります。

「器は愛でて鑑賞するものではなく、本来は用具の美である」

この人間の本質感覚をくすぐる器を創り出すため、一般的な酒器という枠を超え、あえて飲み口の薄さに極限までこだわった「酒盃」を追求。イメージを形にする ための飽くなき技術と、一切の妥協のないモノづくりの姿勢。インタビュアーで ある渡辺が深く感銘を受けた辻村氏の哲学が明かされます。

一期一会である「隧 ZUI」の至高の一滴を、辻村氏の情熱が宿る酒盃で味わうことの悦び。映像では、その奇跡的なコラボレーションの本質に迫ります。

「隧 ZUI SAKE 2020 子 Aged 5 years old」とは

日本初の近代河川トンネルとして、かつて神戸の街と港を水害から守った「湊川隧道」。現在は国の登録有形文化財であるこの静寂の空間は、年間を通じて温度・湿度が一定に保たれる、天然の熟成環境でもあります。

この歴史的空間で 5 年間の歳月をかけてじっくりと育まれた特別な日本酒が「隧 ZUI SAKE 2020 子 Aged 5 years old」です。

本プロジェクトは、早駒運輸株式会社、株式会社神戸酒心館、湊川隧道保存友の会、兵庫県が連携し、文化財の保存活動支援と地域文化の継承を目的とした、サステナブル・ラグジュアリー SAKE プロジェクトとして展開しています。

“サステナブル・ラグジュアリー “とは、近年海外でも注目される、環境や文化 継承への配慮と上質な体験価値を両立する、新たなラグジュアリーの考え方です。

早駒運輸について

1885 年創業の早駒運輸株式会社は、神戸港とともに 140 年にわたり地域の発展を支えてきました。地域文化の継承や新たな価値創出にも取り組む中で、ご縁がつながり、湊川隧道貯蔵酒「隧 -ZUI-」が誕生しました。

神戸港への敬意と挑戦の精神を礎に、歴史的遺産を未来へ継承する新たな文化創造に挑戦しています。

早駒運輸株式会社

〒650-0042

兵庫県神戸市中央区波止場町5番4号

会社HP：https://www.hayakoma.com/

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神戸ウォーターフロント事業部 企画広報戦略チーム

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