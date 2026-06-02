子どもが読書にハマる「ヨンデミー」、入会・再開時の選書をリニューアル

株式会社Yondemy

株式会社Yondemyは、子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」において、入会・再開時の選書をリニューアルしたことをお知らせします。

お子さまが本の表紙を見ながら「よみたい」「いまはよまない」を直感的に選び、その選択をもとに提案される本がお子さまの好みに近づいていく新しい体験です。入会・再開時の最初の本選びを、お子さま自身の「よみたい」から始まる体験へとアップデートしました。

リニューアル概要：「表紙診断」とは

「ヨンデミー」では、お子さま一人ひとりの読む力や好みに合わせて、本との出会いを届けています。なかでも、入会・再開時の最初の本選びは、お子さまにとって読書体験の入口となる重要なタイミングです。 今回のリニューアルでは、従来の「好きなジャンルを選ぶ」アンケート形式から、お子さまが本の表紙を見て直感的に選ぶ「表紙診断」へと体験を刷新しました。言葉にしにくい「おもしろそう」「読んでみたい」という気持ちを、選ぶプロセスから選書に反映します。それにより、お子さまに合う本との出会いをこれまでより早くお届けします。 新規入会者に加え、過去にヨンデミーをご利用いただいた方も、再開時に新しい選書体験をご利用いただけます。

新しい選書体験の流れ

- 直感的な「表紙診断」：説明文を読み込む前に、表紙から「おもしろそう」と感じられるかを起点にする、お子さま自身の感覚を大切にした本選び- 選ぶほど好みに近づく共創型の体験：お子さまが選択を重ねることで、その内容をもとに提案される本がより早く好みに近づいていく- 選ぶ段階からワクワク：表紙を主役にした画面で本を選ぶため、本が届く前から「この本、気になる」「読んでみたい」という気持ちが生まれやすい- お気に入りの本との出会いをより早く：最終的に、お子さまが 「よみたい」と選んだ中から、最短でお子さまが夢中になれる 一冊をお届けします

新しい選書体験は、以下の4つのステップで構成されます。

リニューアルの背景

- ヨンデミー先生との対話名前や学年、本への興味について対話し、お子さまが自然に本選びに進めるようにします。- ヨンデミーレベル判定お子さまの「読む力」の目安を確認します。- ”新機能”表紙診断複数の本の表紙を見ながら直感的に「よみたい」「いまはよまない」を選びます。- 最初の本のお届けお子さまが「よみたい」と選んだ中から、最初に読む本をお届けします。

読書履歴がまだ少ない入会・再開の初期段階では、お子さまの好みを言葉だけで捉えることが難しい場合があります。たとえば同じ「動物が好き」でも、生きものの仕組みを知る図鑑が好きなのか、動物が登場する物語が好きなのかによって、出会いたい本はお子さまごとに異なります。

そこで「ヨンデミー」は、好きなジャンルを尋ねる形式から、お子さまが表紙を見て直感的に選ぶ体験へとリニューアルしました。なお、表紙で選ぶといっても、書店や図書館でのいわゆる「表紙買い」とは異なり、あらかじめお子さまの「読む力」に合った本の中から選ぶ設計のため、「読んでみたら難しすぎた」という後悔が起きにくい仕組みになっています。事前の検証では、お子さまから「ゲームみたいで楽しい」「面白そう」「早く読んでみたい」といった声が寄せられており、選ぶ体験そのものがお子さまにとって楽しい時間になっていることも確認しています。

「ヨンデミー」は、お子さまがお気に入りの一冊に出会えるまでの道のりを短く、そしてワクワクする時間に変えていきます。

「ヨンデミー」について

「ヨンデミー」は、お子さま一人ひとりの読む力や好みをAIが分析し、最適な本を推薦するオンライン習い事サービスです。AIが担当する「ヨンデミー先生」が毎日数分のミニレッスンを通じて読書の楽しさを伝え、ゲーム感覚で成長を実感できる設計により、読書が苦手なお子さまでも無理なく読書習慣を身につけられます。独自の読書指標「ヨンデミーレベル(R)（YL）」を活用し、お子さまの「読めた」「楽しい」「もっと読みたい」という気持ちを育みます。

今後の展望

「サービスサイト」はこちら :https://lp.yondemy.com/

Yondemyは今後も、お子さま一人ひとりの「よみたい」を起点に、本との出会いをより豊かにする機能改善を進めてまいります。

今後は、選書の背景やお子さまの興味に合わせた本選びの意図を、保護者にもよりわかりやすく伝える機能の開発も予定しています。お子さまがどのように本と出会い、どのように興味を広げているのかを、保護者がより納得感を持って見守れる体験を目指します。

「日本中の子どもたちへ、豊かな読書体験を届ける」--このミッションの実現に向け、読書を「やらされるもの」ではなく、子どもが自ら本に向かう体験として届けてまいります。

新しい選書体験を試せる「30日間の無料体験」・「ヨンデミー再チャレンジキャンペーン」

新しい入会・再開時の選書体験は、新規入会者向け「30日間の無料体験」および、再開ユーザー向け「ヨンデミー再チャレンジキャンペーン」を通じてご利用いただけます。

▼ 【新規入会者向け】：30日間の無料体験

サービスサイトより、30日間の無料体験をご利用いただけます。

https://lp.yondemy.com/side_pages/how_to_start

▼ 【過去ご利用者向け】：ヨンデミー再チャレンジキャンペーン（※1）

ヨンデミーのご利用終了から半年以上経過しているお客さまを対象に、2026年6月30日までの再開手続きで2週間の無料体験となるキャンペーンです。 https://yondemy.wraptas.site/saikai_campaign_2026/

（※1）PR TIMES「ヨンデミー、6月30日までの再開手続きで2週間無料体験となる「 ヨンデミー再チャレンジキャンペーン」を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000071742.html)」

会社概要

子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」を開発・運営。AIによる個別最適選書と独自の読書指標「ヨンデミーレベル(R)（YL）」を活用し、本との出会いと読書習慣づくりを支援しています。

会社名：株式会社Yondemy

代表者：代表取締役 笹沼 颯太

設立日：2020年4月13日

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目14番13号 岡崎ビル810号室

事業内容：子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」の開発・運営等

URL：https://corp.yondemy.com/