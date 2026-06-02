AIプロンプト共有込みの記事制作1本20,000円キャンペーン開始

株式会社SHINOBI

「マーケティングをシンプルに」をミッションとする株式会社SHINOBI（所在地：埼玉県川越市、代表取締役：橋本亮、以下SHINOBI）は、2026年6月2日より、BtoB企業向けコンテンツマーケティング支援として「AIプロンプト共有込み・記事制作1本20,000円キャンペーン」を開始します。記事の納品にとどまらず、貴社業務に最適化した独自AIプロンプトとマーケティングノウハウをセットで提供することで、コンテンツ内製化への移行を支援します。

本リリースのポイント

- 1本20,000円（通常29,800円）の期間限定キャンペーン価格。最低5本～、合計130,000円～- 貴社専用AIプロンプト＋ノウハウを基本料30,000円でセット提供。外注終了後も社内で活用可能- AEO（生成AI検索）・SEO双方に対応した1記事5,000字の本格コンテンツを制作■ サービス開始の背景｜書けるツールは増えたのに、書ける組織は増えない

BtoB企業のコンテンツマーケティング現場では、ChatGPTなどのAIツールが普及した現在も、記事制作を外注する企業は増え続けています。「成果が出る記事のプロンプトをどう作ればいいかわからない」「思ったような記事にならない」という声が絶えず、活用ノウハウが定着しないまま外注へ戻るケースが後を絶ちません。SHINOBIは、この構造的課題こそが、AIが書ける時代に解決すべき本質的な問題だと考えます。

■ 本キャンペーンの特徴

１. 貴社専用AIプロンプトの設計・共有

汎用プロンプト集ではなく、ヒアリングを通じて貴社のサービス・読者像・トーンを深く理解した上で、専用プロンプトを個別に設計します。契約終了後も、そのまま社内でAIを活用した記事制作を継続できます。

２. AEO・SEO対応の本格コンテンツ制作

検索エンジンだけでなく、ChatGPTやGeminiなどの生成AI検索（AEO）に対応したキーワード設計を踏まえ、1記事5,000字程度の高品質コンテンツを制作。戦略設計・読者理解は人が担うAI×人のハイブリッド体制で量と質を両立します。

３. 内製化への移行を支援するノウハウ共有

テーマ選定の考え方、記事構成の設計思想、ブランドトーンの統一方法など、「書く前の設計力」ごと社内に移転します。コンテンツマーケティングを外注依存の固定費から、社内に蓄積される資産へと変えます。

■ キャンペーン概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/179379/table/2_1_4f8eeb122609e7f8e024910273167b39.jpg?v=202606021151 ]

問い合わせはこちら :https://shinobi-inc.com/contact

■ 代表取締役 橋本 コメント

「AIの登場で、記事を書くコストは劇的に下がりました。それでも、戦略を組み立てる力、読者の課題を見抜く力、ブランドトーンを維持する力--こうした人にしかできない領域の価値は、むしろ高まっています。SHINOBIが目指すのは、ノウハウまで含めてお客様に届け、頼む側から動かす側へと変わっていただくことです。今回のキャンペーンを通じて、AIと人が協働する次世代のコンテンツマーケティングをより多くの企業と一緒に作っていきたいと考えています。」

■ 会社概要

会社名：株式会社SHINOBI

所在地：〒350-0036 埼玉県川越市小仙波町2-4-31

代表者：代表取締役 橋本亮

事業内容：法人向けマーケティング支援業（AIを活用したBtoBマーケティング支援）

URL：https://shinobi-inc.com/