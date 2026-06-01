医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年6月12日（金）、医誠会国際総合病院 i-Mall内 ISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンで、ホロニクス公開医学講座「PSA検査で早期発見を！前立腺がんの検査と治療」を開催します。

前立腺がんへの関心と早期発見の重要性

前立腺がんは、日本人男性に多くみられるがんの一つです。国立がん研究センターのがん統計では、2023年に日本全国で前立腺がんと診断された数は102,094例とされています。 早期の前立腺がんは自覚症状が少ない場合があり、PSA検査をきっかけに発見されることがあります。 本講座では、前立腺がんの特徴や検査の流れを医師がわかりやすく解説し、早期発見と適切な受診につなげる機会とします。 参加申込は以下のフォームから受け付けています。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc86-s4cOYkFBUirZJnc4TNwk_jBaolcE7SBPG3kUsAqHzOww/viewform

ロボット支援手術を含む治療選択の理解

講師は、医誠会国際総合病院 泌尿器科 臨床顧問を務める大西 裕之 医師が担当します。前立腺がんの治療は、病期や体の状態、生活への影響などを踏まえて検討されます。本講座では、前立腺全摘除術を含む根治手術のほか、放射線療法、ホルモン療法、化学療法などについて取り上げます。 さらに、近年の治療選択肢の一つであるロボット支援手術についても紹介し、検査から診断、治療までの流れを一つの講座で理解できる内容とします。

概要

■テーマ：PSA検査で早期発見を！前立腺がんの検査と治療 ■日時：2026年6月12日（金）14:00～14:30 ■会場：i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING ISEIKAI lounge さくらテラス2階サロン アクセス https://www.mirai-process.org/event_venue.html#map ■講師：医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 泌尿器科 臨床顧問 大西 裕之 医師 ■内容：前立腺がんは、日本人男性に多くみられるがんの一つです。自覚症状が少ないため、PSA 検査による早期発見が重要です。本講座では、前立腺がんとはどのような病気か、 診断から治療までの流れについて解説します。また、ロボット支援手術についてもご紹介します。 ■参加費：無料 ■予約：参加申込は不要ですが、席を確実に確保されたい方はご予約ください。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc86-s4cOYkFBUirZJnc4TNwk_jBaolcE7SBPG3kUsAqHzOww/viewform?pli=1

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による