



一戸建て住宅に特化した３D測量サービスー

測量事務所 aioi-office（本社：京都市山科区、代表：平沼康宏）は、2026年6月より、最新の3Dレーザースキャナを活用して住宅の敷地調査を劇的に効率化する新サービス「3D測量サービス」を、京都・滋賀を中心に大阪北部、奈良北部、兵庫県阪神エリアにて本格開始します。

本サービスは、従来2名以上必要だった現場測量を1名で行う「ワンマン測量」へと省人化し、現地で取得したデータを海外（ベトナム）の専門拠点へ伝送して作図する独自のグローバル分業体制を確立。これにより、従来の測量手法と比較して生産効率4倍以上を達成し、一戸建て住宅の現況測量図を原則1週間という圧倒的な短納期で提供します。

人手不足に悩むハウスメーカーや不動産売買業者、建築設計事務所などの業務効率化・DX（デジタルトランスフォーメーション）推進に貢献します。

詳細ホームページ

■ 背景：住宅・建設業界を襲う深刻な「現場の人手不足」

現在、日本の住宅・建設業界では、現場を支えるブルーカラー人材の深刻な人手不足が大きな課題となっています 。特に従来の敷地測量手法は、「2名以上での現場出動」が不可欠であり、専門技術者の育成にも数ヶ月以上の長い時間を要することから、体制の効率化が強く望まれていました 。

この課題を解決すべく、 aioi-office は最先端の3Dレーザースキャナーとグローバルネットワークを融合。現場作業の「省人化・短時間化」と、図面作成の「分業・高速化」を掛け合わせた、これまでにない革新的な敷地測量サービスを立ち上げました。

■ 独自の「3Dスキャナ×海外作図分業」が実現する3つの強み

本サービスは、最新のデジタル技術と独自のオペレーションにより、従来の測量概念を覆すハイスピード・ハイパフォーマンスを実現します。

１．3Dスキャナによる「ワンマン測量」で生産効率4倍以上 地上設置型の3Dレーザースキャナを導入することで、現場の「ワンマン（1人）測量」と「劇的な短時間化」を可能にしました 。作業日数を1/2、現場人員を1/2に抑えることで、従来のやり方と比較して4倍以上の生産効率を叩き出します 。

２．ベトナム作図拠点との連携による「図面作成の超高速化」 現地で取得した膨大な「3D点群データ（敷地の完全三次元データ）」を、海外の専門作図拠点（ベトナム）へ伝送 。時差やリソースを最大限に活かした完全分業体制により、国内スタッフの負担を減らしながら圧倒的な業務スピードを誇ります 。

３．一戸建て住宅は「原則1週間」でスピード図面納品

現場作業の短縮と海外拠点の高速作図が噛み合うことで、一戸建て住宅であれば測量から原則1週間という驚異的な速さで高精度な現況測量図をお届けします。建築・設計プロジェクト全体のリードタイム短縮に直結します。

■ ハウスメーカー・設計事務所・土地家屋調査士への利活用メリット

お届けする成果品は、従来の2D CAD図面だけでなく、現地の状況をスマートフォンなどで丸ごと見れる点群ビューアーも無料（期間限定）でお渡しいたします。また、オプションで3D点群データも併せて納品いたします 。これにより、測量図面としての枠を超えた以下のメリットを提供します。

１．オフィスで打ち合わせや設計が完結

隣地の窓位置や電線（架線）の高さ、高低差など、現地に行かなくてもオフィスにいながらPC上でいつでも確認が可能 。

２．施主様への圧倒的な提案力

写真や図面だけでなく、現地のリアルな3Dデータを用いて施主様にプレゼンテーションができ、設計・営業段階での競合他社との差別化に繋がります 。

３．土地家屋調査士様の外注ニーズにも対応

人手不足や案件過多で「測量や作図の一部を外注したい」と考えておられる土地家屋調査士様の、即戦力パートナーとして確実な図面を提供します。

詳細ホームページ

【サービス概要】

サービス名：3D測量サービス

本格開始日：2026年6月1日（月）

主な対応エリア：京都府・滋賀県を中心に、大阪府北部、奈良県北部、兵庫県阪神エリア

対象となるお客様：ハウスメーカー、不動産売買業者、建築設計事務所、測量外注を検討中の土地家屋調査士など

【会社概要】

会社名：aioi-office （アイオイ オフィス）

代表者：平沼 康宏（測量士・土地家屋調査士）

本社所在地：京都市山科区東野舞台町36番地3 あいおい合同事務所内

URL：https://www.aioi-office.com/