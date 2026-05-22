片頭痛の急性期治療分野の需要拡大と参入チャンス：次の成長市場はここだ
片頭痛の急性期治療世界総市場規模
片頭痛の急性期治療とは、片頭痛発作が生じた際に、頭痛や悪心、光過敏、音過敏などの症状を速やかに軽減し、患者の日常生活機能を回復させることを目的とした治療法です。片頭痛の急性期治療では、発作の重症度や頻度に応じて、NSAIDsやアセトアミノフェンなどの一般鎮痛薬に加え、トリプタン系薬剤、CGRP受容体拮抗薬、制吐薬などが用いられます。特に発症早期に適切な薬剤を投与することで、症状悪化の抑制や治療効果の向上が期待されます。また、薬剤乱用頭痛を防ぐため、使用回数の管理や予防療法との併用も重要視されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350129/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350129/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル片頭痛の急性期治療市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の3377百万米ドルから2032年には4013百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル片頭痛の急性期治療市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、片頭痛患者数の増加
片頭痛は比較的有病率の高い神経疾患であり、ストレス社会の進行や睡眠不足、生活リズムの乱れなどを背景に、発症・受診ニーズが継続的に高まっています。その結果、片頭痛の急性期治療に対する需要が拡大しており、医療機関だけでなくセルフケア領域でも市場成長を後押ししています。
2、速効性の高い治療薬への需要拡大
片頭痛発作は突然発症し、短時間で日常生活や就労に大きな支障を及ぼします。そのため、速やかに痛みを抑え、悪心や光過敏などの随伴症状も軽減できる治療薬が強く求められています。こうした即効性・利便性への期待が、片頭痛の急性期治療市場の成長を支えています。3、新規作用機序薬の登場
従来の鎮痛薬やトリプタン系薬剤に加え、CGRP関連薬など新しい作用機序を持つ治療選択肢が広がっています。これにより、既存治療で十分な効果が得られない患者にも対応しやすくなり、治療満足度の向上とともに、片頭痛の急性期治療市場の拡大が期待されています。
今後の発展チャンス
1、個別化医療の進展
片頭痛の発作頻度、重症度、随伴症状、既往歴は患者ごとに大きく異なるため、今後は個別化医療が重要な成長領域となります。診断情報や生活習慣データをもとに、患者ごとに最適な薬剤を選択する仕組みが整えば、片頭痛の急性期治療の有効性向上と治療満足度の改善が期待されます。
2、在宅・自己管理ニーズの高まり
外来診療の拡大やセルフメディケーション志向の強まりを背景に、患者が発作時に迅速かつ自立的に使用できる治療製剤への需要が高まっています。速効性、携帯性、服用のしやすさを兼ね備えた製品の開発は、片頭痛の急性期治療における重要な成長機会となります。
3、デジタルヘルスとの連携強化
スマートフォンアプリや遠隔診療を活用した症状記録、服薬支援、発作予測の仕組みは、片頭痛の急性期治療の実用性を高める要素です。患者が発作の前兆を把握しやすくなれば、適切なタイミングで治療を開始できるため、治療効果の最大化と市場拡大の両面で追い風となります。
事業発展を阻む主要課題
1、薬剤乱用頭痛のリスク
片頭痛の急性期治療では、発作時の症状を抑えるために鎮痛薬や特異的治療薬が繰り返し使用されることがあります。しかし、使用頻度が過度になると薬剤乱用頭痛を引き起こす可能性があり、治療の継続性や安全性に制約が生じます。適正使用の啓発が不可欠です。
片頭痛の急性期治療とは、片頭痛発作が生じた際に、頭痛や悪心、光過敏、音過敏などの症状を速やかに軽減し、患者の日常生活機能を回復させることを目的とした治療法です。片頭痛の急性期治療では、発作の重症度や頻度に応じて、NSAIDsやアセトアミノフェンなどの一般鎮痛薬に加え、トリプタン系薬剤、CGRP受容体拮抗薬、制吐薬などが用いられます。特に発症早期に適切な薬剤を投与することで、症状悪化の抑制や治療効果の向上が期待されます。また、薬剤乱用頭痛を防ぐため、使用回数の管理や予防療法との併用も重要視されています。
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル片頭痛の急性期治療市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の3377百万米ドルから2032年には4013百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル片頭痛の急性期治療市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、片頭痛患者数の増加
片頭痛は比較的有病率の高い神経疾患であり、ストレス社会の進行や睡眠不足、生活リズムの乱れなどを背景に、発症・受診ニーズが継続的に高まっています。その結果、片頭痛の急性期治療に対する需要が拡大しており、医療機関だけでなくセルフケア領域でも市場成長を後押ししています。
2、速効性の高い治療薬への需要拡大
片頭痛発作は突然発症し、短時間で日常生活や就労に大きな支障を及ぼします。そのため、速やかに痛みを抑え、悪心や光過敏などの随伴症状も軽減できる治療薬が強く求められています。こうした即効性・利便性への期待が、片頭痛の急性期治療市場の成長を支えています。3、新規作用機序薬の登場
従来の鎮痛薬やトリプタン系薬剤に加え、CGRP関連薬など新しい作用機序を持つ治療選択肢が広がっています。これにより、既存治療で十分な効果が得られない患者にも対応しやすくなり、治療満足度の向上とともに、片頭痛の急性期治療市場の拡大が期待されています。
今後の発展チャンス
1、個別化医療の進展
片頭痛の発作頻度、重症度、随伴症状、既往歴は患者ごとに大きく異なるため、今後は個別化医療が重要な成長領域となります。診断情報や生活習慣データをもとに、患者ごとに最適な薬剤を選択する仕組みが整えば、片頭痛の急性期治療の有効性向上と治療満足度の改善が期待されます。
2、在宅・自己管理ニーズの高まり
外来診療の拡大やセルフメディケーション志向の強まりを背景に、患者が発作時に迅速かつ自立的に使用できる治療製剤への需要が高まっています。速効性、携帯性、服用のしやすさを兼ね備えた製品の開発は、片頭痛の急性期治療における重要な成長機会となります。
3、デジタルヘルスとの連携強化
スマートフォンアプリや遠隔診療を活用した症状記録、服薬支援、発作予測の仕組みは、片頭痛の急性期治療の実用性を高める要素です。患者が発作の前兆を把握しやすくなれば、適切なタイミングで治療を開始できるため、治療効果の最大化と市場拡大の両面で追い風となります。
事業発展を阻む主要課題
1、薬剤乱用頭痛のリスク
片頭痛の急性期治療では、発作時の症状を抑えるために鎮痛薬や特異的治療薬が繰り返し使用されることがあります。しかし、使用頻度が過度になると薬剤乱用頭痛を引き起こす可能性があり、治療の継続性や安全性に制約が生じます。適正使用の啓発が不可欠です。