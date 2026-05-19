アクル、三井不動産株式会社が運営するECサイト「三井ショッピングパーク チケット」に不正検知・認証システム「ASUKA」の提供を開始

株式会社アクル

クレジットカード決済などの不正利用対策ソリューションを提供する株式会社アクル（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 修、以下「アクル」）は、三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊、以下「三井不動産」）が運営する三井ショッピングパーク チケットへの不正検知・認証システム「ASUKA」の提供を開始しました。

■ASUKA提供開始の背景と概要

2025年4月のEMV 3-Dセキュア必須化により、業界全体で不正利用対策の強化が進んだものの、日本クレジット協会の発表によると、2025年のクレジットカード番号盗用による被害額は475億円*1に達し、依然として高い水準で推移しています。 こうした背景を受け、経済産業省は2026年3月に「クレジットカード・セキュリティガイドライン」*2を公表し、ECサイトを運営するカード加盟店に対して適切なセキュリティ対策の実施を求めています。

カード加盟店は「安全な購入体験」を守るため、取引のあらゆる段階に対応可能なセキュリティを備え、単なる対処ではなく予防の観点から不正対策を構築する必要があります。

三井ショッピングパーク チケットでは従前より独自の不正対策やEMV 3-Dセキュアを導入して対策を講じていました。

今回それに加えて、巧妙化する不正手口への対策、更なるセキュリティの強化を目指し、また現在進行形で発生する不正に対して即効性のある対策を打つべく、クレジットカード不正検知・認証システム「ASUKA」を導入しました。

「ASUKA」は決済前に不正を検知する仕組みです。決済と同時にサービス提供・役務提供が行われ、発送・配送を伴わない即時決済にも対応可能です。

従来の不正対策では困難だった、目視チェックが難しいチケットサービスなどにも対応し、課題を解決します。

今後、アクルは三井不動産と連携しながら、不正利用のリスク低減に貢献し、安心・安全なECサイトの実現を支援してまいります。

*1 一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカード不正利用被害の発生状況」より

URL:https://www.j-credit.or.jp/information/statistics/download/toukei_03_g.pdf

*2 経済産業省「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.1版】 2026年3月

URL:https://www.j-credit.or.jp/security/pdf/Creditcardsecurityguidelines_6.1_published.pdf

■「三井ショッピングパーク チケット」について

スポーツおよびエンターテインメント等のイベントチケットを販売しています。

■「ASUKA」について

クレジットカード業界において必須とされる、クレジットマスター・大量アタック対策、第三者不正利用対策としての属性行動分析・不正配送先住所との照合、EMV 3-Dセキュアの本人認証サービスなど、総合的なセキュリティ対策を実現できるサービスです。

物販ECをはじめ、旅行商材、サービス商材など45,000サイト以上のカード加盟店に導入されています。

ASUKAのサービス詳細はこちら▼

https://akuru-inc.com/service/asuka/

資料請求はこちらから▼

https://akuru-inc.com/download/pamphlet/

▪️会社概要

会社名 三井不動産株式会社

本社所在地 東京都中央区日本橋室町2-1-1

代表取締役社長 植田 俊

事業内容 オフィスビル、商業施設・スポーツ・エンターテインメント、ホテル・リゾート、ロジスティクス、住宅など、幅広いソリューションとサービスの提供

URL https://ticket.mitsui-shopping-park.com/

会社名 株式会社アクル

本社所在地 東京都港区三田2-7-3 TDS三田ビル6階

代表取締役社長 近藤修

事業内容 クレジットカード不正対策ソリューション、チャージバック保証、集客支援サービス他

URL https://akuru-inc.com/