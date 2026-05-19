【BUZZ × 東京デザイン専門学校】公式キャラクターを産学コンペでリニューアル！次世代クリエイターと共に新たなブランドアイコンを創造

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、東京デザイン専門学校 ビジュアルデザイン科と連携し、レンタルスタジオBUZZ（バズ）の公式キャラクターをリニューアルするプロジェクトを実施します。ビジュアルデザイン科の在校生を対象とした授業とデザインコンペを組み合わせた産学連携の取り組みとして、2026年5月13日（水）のオリエンテーションを皮切りにスタートします。

✦ リニューアルの背景

オリエンテーションの様子１.

BUZZにはこれまで公式キャラクターが存在しましたが、利用者への認知・浸透をさらに高めるため、満を持してのリニューアルを決定しました。

月間利用者約25万人・全国84店舗以上の規模に成長した今、スタジオ看板・グッズ・SNS（X公式アカウントでの"中の人"運用）など多くの露出機会を持つIPとして、より多くの方に愛されるキャラクターへと進化させます。次世代クリエイターの感性を取り入れるべく、産学連携という形でのリニューアルを決定しました。

✦ 求めるキャラクターの方向性

オリエンテーションの様子２.

BUZZの主な会員層はZ世代（10～20代）で、ダンス利用者は女性比率が高いことから、今回は特に10～20代女性に刺さる"かわいい"デザインを主眼に置いています。

✦ スケジュール（予定）

✦ 賞・特典

- テイスト： ぬいぐるみのような丸みと親しみやすさを重視したかわいいデザイン- トレンド： 最新のダンスカルチャーやトレンドを取り入れた、今っぽいデザインも歓迎- モチーフ： 動物・モノ・人・空など自由、発想力を重視- 汎用性： スタジオのカラフルなビジュアルに並んでも映えるシンプルさも意識- BUZZ要素： どこかに"BUZZ"を感じさせる工夫があると運用しやすいオリエンテーションの様子３.[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/405_1_ba9979d94971bdbcd403179206b06ab0.jpg?v=202605191051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/405_2_c2518ed556e48349d1d39422242b7a09.jpg?v=202605191051 ]

※採用後はLINEスタンプ・スタジオ看板・壁面ラッピング・SNS運用・グッズ（パペット・ポーチ等）など幅広い媒体での活用を予定。将来的な3D化の可能性もあります。

※採用作品の著作権の取り扱いについては、採用決定後に制作者と別途協議の上、契約を締結します。

✦ コメント

BUZZ 取締役 中村 梨紗

「これまでの公式キャラクターへの思いを大切にしながら、次世代クリエイターたちの新鮮な感性でさらに進化させることに、大きな期待を寄せています。

グッズ・看板・SNSなど多くの場で活躍するキャラクターを、東京デザイン専門学校ビジュアルデザイン科の皆さんとともに作り上げたいと思います。」

ダンスカルチャーの最前線に立ち続けるBUZZが、次世代クリエイターと手を組んで生み出す新キャラクター。「エンタメが生まれる場所」から、またひとつ新しい物語が始まります。

✦ BUZZについて

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

✦ 会社概要

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/