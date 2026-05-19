長良川清流ホテル×かき氷の女王・原田麻子氏　和空間で極上の涼を愉しむ「4種の大人かき氷」が新登場

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）が運営する「長良川清流ホテル(ながらがわ せいりゅう ほてる)」内のカフェ「囲炉裏と甘味 gururi（いろりとかんみ ぐるり）」は、2026年6月1日（月）～9月30日（水）の期間限定で提供するかき氷の予約を開始いたしました。

かき氷専門店『氷舎 mamatoko』オーナーの原田麻子（はらだあさこ）氏がプロデュースしたかき氷が今年も登場。甘酒や桃など、素材や食感にこだわり抜いた個性あふれる4つのフレーバーからお選びいただけます。寛ぎの和空間で、一匙ごとに幸せが広がる贅沢な夏の涼をお愉しみください。

かき氷の女王・原田麻子氏プロデュース「4種の大人かき氷」

■糀摘（こうじまり） \2,000（税込） 6～7月限定

古くから愛される甘酒と塩麹を、現代のパティスリー感覚でアレンジした一品。ベースにはアルコール分を含まない優しい甘さの甘酒ミルクを使用。その上には、水切りヨーグルトに塩麹を練り込んだ特製クリームをトッピングいたしました。さらに、旬の岐阜県産ブルーベリー＆いちごを、フレッシュとコンポートの二つの食感で添えて。素材本来の甘みと塩麹の程よい塩気が引き立て合う、心と体に優しい大人のデザートかき氷です。

■燦桃（さんとう） \2,100（税込） 8～9月限定

毎年ご好評いただいている完熟桃を、今年はより洗練されたスタイルでお届け。濃厚でジューシーな桃の果肉（コンポート）に加え、鮮やかなトマトのソルベを合わせ、驚きのある爽快感をプラスしました。

隠し味に香らせたレモンバニラミルクが、桃の芳醇な香りとトマトの酸味を一つにまとめ、最後の一口まで心地よい余韻をお楽しみいただけます。暑い季節にこそふさわしい、清涼感あふれる一皿をご堪能ください。

■琥珀（こはく） \1,890（税込）

岐阜県産味噌を使用した「味噌クリーム」と、トロピカルなマンゴーを組み合わせた唯一無二の“甘じょっぱい”かき氷です。空炒りして香ばしさを引き出した胡桃に、糖蜜で丁寧にのばした特製味噌キャラメルを纏わせ、濃厚な味噌クリームを贅沢に重ねました。氷の中に隠れたマンゴーミルクのまろやかさと、味噌の深いコクが重なり合えば、高級スイーツのような味わいに。伝統的な素材の新しい可能性を、心ゆくまでお楽しみください。

■彩遊（さいゆう） \1,580（税込）

白く繊細なミルク氷をキャンバスに、岐阜の豊かな恵みを自由に描き出す体験型のかき氷。香り高い「揖斐抹茶」の深い緑、瑞々しい「岐阜苺」の鮮やかな紅、そして清流・長良川を象徴する「鮎最中」。厳選した四季の素材と、遊び心をくすぐるトッピングを散りばめて。お好みで忍ばせる隠し味には、地元の名品「めいしどろぼう」。その意外なコクに、甘みと塩味が重なり合うことで、奥行きのある味わいに仕上げました。自分で作り上げる世界に一つのかき氷です。

原田麻子（はらだあさこ）氏

1983年神奈川県生まれ。1児の母。

TBS系列『マツコの知らない世界』に出演経験のある“かき氷の女王”こと、かき氷マニア。約20年前に京都で本格抹茶のかき氷を食べてからかき氷のとりこに。ファッション誌のライターや不動産ディベロプメント企業で働きながら貯金をし、2016年、念願のかき氷店『氷舎 mamatoko』を開業。現在も毎日かき氷をリサーチ＆愛食している。

「囲炉裏と甘味 gururi」

2024年1月に長良川清流ホテル内にオープンしたカフェ。囲炉裏の空間を生かした体験型コンテンツがSNSを中心に話題を集め、2024年より原田麻子氏プロデュースのもとかき氷を販売。

＜商品詳細＞

販売期間：2026年6月1日（月）～9 月30 日（水）

※6月1日～7月31日と8月1日～9月30日で内容が一種変更になります。

提供時間：11:30～21:00（最終入店20:15）

※1日数量限定での販売となります。

※お一人様につき1個のご注文をお願いいたします。

※ご予約優先

施設概要

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/shofuan/reserve?menu_lists=6a05383a0a710e6cb1f32b76

施設名 長良川清流ホテル

住所 〒502-0012 岐阜県長良志段見東山537-3

TEL 058-210-2188

アクセス 【電車】・東海道新幹線「岐阜羽島駅」よりタクシーで45分

・J R 岐阜駅、名鉄岐阜駅よりタクシーで約20分、又はバスで約25分

【車】 ・東名 名神高速道路～（一宮JCT）～東海北陸自動車道「岐阜各務原」より車で約25分

＊駐車場：無料

公式サイト https://nagaragawahotel.com/

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

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