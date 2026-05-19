【南紀白浜マリオットホテル】芳醇な桃を一果味わう極上のスイーツ「まるごと桃のカスタードパフェ」を発売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

南紀白浜マリオットホテル（和歌山県西牟婁郡白浜町、総支配人：笹川昭一）では、2026年6月1日(月)から8月31日(月)までの期間、ホテル1階ラウンジにてフレッシュの桃を贅沢に一果あしらった「まるごと桃のカスタードパフェ」を発売します。

「まるごと桃のカスタードパフェ」 イメージ

夏を彩る桃を可憐に仕立てた季節限定のパフェをご用意。目を惹くビジュアルのトップには、濃厚なカスタードを忍ばせたフレッシュの桃をまるごと一果贅沢にあしらい、桃のみずみずしさを最大限に活かしました。繊細な食感がアクセントになるパールクラッカンやショコラディスクの層の下には、軽やかなシャンティクリームにジューシーな桃のコンポートとローズヒップゼリーで上質な味わいに。さらに食べ進めると、桃の甘さをほのかに感じるなめらかなブランマンジェにやさしい酸味のラズベリーソースでパフェ全体を引き締めます。

また、7月14日(火)から8月7日(金)までの期間は、最も旬の時期とされる和歌山県産「あら川の桃」をトップにあしらった特別仕様のパフェとしてご提供いたします。

白浜の夏景色に寄り添う桃の香りと豊かな味わいを、開放感あるラウンジで是非ご賞味ください。

■「まるごと桃のカスタードパフェ」について

旬の桃の魅力を引き立て様々な味わいを楽しめる季節限定パフェ。フレッシュの桃を一果使用した中にはカスタードを合わせ、最初のひと口から食べごたえある味わいに。グラスの中には桃のコンポート、ローズヒップゼリー、ブランマンジェを重ね、色鮮やかなラズベリーソースで美しい余韻を感じられるよう仕上げました。この時期にしか味わえないティータイムのスイーツとして、夏のひとときを優雅にお過ごしください。

「まるごと桃のカスタードパフェ」 イメージ

■「まるごと桃のカスタードパフェ」概要

期間：2026年6月1日(月)～8月31日(月)

※2026年7月14日(火)～8月7日(金)は「あら川の桃カスタードパフェ」をご提供いたします。

時間：13:00～16:00

場所：ホテル1階ラウンジ

料金：2,700円 /「あら川の桃カスタードパフェ」3,200円

※上記料金はサービス料・消費税込の料金です。

※仕入れの状況により、メニューを変更させていただく場合がございます。

マリオット・ホテルについて

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