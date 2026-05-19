【期間限定イベント】電動ワークチェアのLiberNovo、新型モデル「LiberNovo Omni Pro」を含む新製品体験会を渋谷にて開催。

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は、先日発表された同社の電動ワークチェア 「LiberNovo（リベルノヴォ）」の新型モデル「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Maxis - Airflow」を含む新製品体験会を、2026年5月29日(金) 17:00から2026年5月30日(土) 20:00までの期間限定でOPENBASE SHIBUYA（東京都渋谷区宇田川町14-13）にて開催いたします。

体験会では新製品の展示をはじめ、試座やストレッチ機能体験のほか、来場者限定で豪華賞品が当たる抽選会も実施予定。日本国内においてどこよりも早く、製品を見て触って、試せる機会となっておりますので、ぜひお越しください。

LiberNovo新製品体験会の開催概要

日程：

2026年5月29日(金) 17:00から20:00

2026年5月30日(土) 10:00から20:00

会場：OPENBASE SHIBUYA 1F

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング 1F

展示製品：

LiberNovo Omni Pro (グラファイトブラック/アッシュホワイト)

LiberNovo Omni SE (ジェットブラック)

LiberNovo Maxis - Airflow (グラファイトブラック)

LiberNovo Omni Gen (グラファイトブラック/アッシュホワイト)

LiberNovo Omniが当たる! ハズレなし、来場者限定の特別抽選会も実施

イベント会期中、会場にお越しいただきアンケートにお答えいただいた方に向けて、ハズレなしの特別抽選会を実施予定です。電動ワークチェア「LiberNovo Omni」や、LiberNovo製品と組み合わせて使用可能なアクセサリーなど、豪華な賞品をご用意しておりますので奮ってご参加ください。

A賞：LiberNovo Omni Pro 1台(カラー2色 / 2サイズから選択可能)

B賞：LiberNovo Omni SE 1台(2サイズから選択可能)

C賞：アクセサリー「LiberNovo 冷却シートパッド」

D賞：スペシャルギフト3点セット（キャンバストート、アイマスク、キャップ）

※ A賞 / B賞 / C賞については後日発送を予定しております。

※ A賞のLiberNovo Omni Pro、B賞のLiberNovo Omni SEについては、発売日以降のご発送となります。

※ 本抽選会は景品が無くなり次第、終了とさせていただきます。

LiberNovo新製品３モデルの概要

LiberNovo Omni ProLiberNovo 冷却シートパッドスペシャルギフト3点セット

今回「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」の新型モデルとして「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Maxis - Airflow」が登場します。下記にて概要をまとめておりますのでご参考ください。

LiberNovo Omni Pro：座面の蒸れを防ぐエアフローモードを搭載した最上位モデル

強力なシートベンチレーションを搭載し、不快な蒸れや熱を素早く排出。デンマークの老舗であるGabriel社の高品質ニット生地を採用することで、上質な手触りと通気性を実現しました。加えてファン駆動用にバッテリーを3,000mAhへと強化しており、離席時に作動する「スマート停止機能」により効率的な電源運用を叶えます。

カラー展開：2色（グラファイトブラック/アッシュホワイト）

LiberNovo Omni SE：お求めやすい価格を実現したエントリーモデル

Omniの特徴であるフレックスフィットバックレストを継承しつつ、既存のモデルにて電動式だったランバーサポートの稼働方式を手動式へと変更することで低価格化を実現。伸縮・旋回式のレバーを用いたアナログな調整機構により、Omniのコンセプトはそのままに、腰を支えるサポート機能をしっかりと維持しています。

カラー展開：1色（ジェットブラック）

LiberNovo Maxis - Airflow：グローバルなニーズに応える大型モデル

従来モデルではカバーしきれなかった海外市場や大柄なユーザー（高身長・高体重 ※）に向けて、圧倒的な安定感と操作性を提供するMaxisシリーズ。包容感を増し、優れた体型の方でも肩がはみ出さないサイズ感、どんな体型でも腕を自然な姿勢で支えるアームレストなどを備えています。最高峰の耐久性と極上のスムーズリクライニングで、「倒れる恐怖」を「包み込む安心」へと変える存在です。

※適正身長 178cm - 200cm、最大耐荷重 181kg

カラー展開：2色（グラファイトブラック/アッシュホワイト）

LiberNovoについて

LiberNovoは、「座ることが集中や創造の妨げになってはならない」という考えから生まれたブランドです。世界大手ドローンメーカー出身のエンジニアチームにより、2023年に設立されました。

創業メンバーは、DJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わってきたテクノロジー分野のエンジニア。長時間のデスクワークを通じて、椅子が作業効率や集中力に大きく影響することを実感した経験から、“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトが生まれました。

その思想を形にした製品が LiberNovo Omni です。

2025年6月にアメリカで初公開され、先行予約総額は約13億円を記録。約60日間で世界中から約1万人のユーザーが参加するなど大きな注目を集めました。

2025年秋には日本市場にも初上陸し、発売から約2か月で売上4.6億円を達成。LiberNovoは今後も、人の創造性や集中力を支えるプロダクト開発を通じて、新しいワークスタイルの提案を続けていきます。

LiberNovo 製品特徴

■ 革新的なサポートテクノロジー

1. ダイナミック・サポート・システム

身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節され、常に最適なサポートを維持。プログラマー、ゲーマーなど長時間座り続けるすべての方に向けて、「長時間座ると痛む」という課題を根本から解決します。

2. フレックスフィットバックレスト

バックレストには8つの可動パネルを14のデュアル接続ポイントで連結した構造を採用。二重球状ブラケットと16のピボットポイントにより、柔軟性と安定性を両立し、あなたの脊椎に合わせてパーソナライズされたサポートを提供します。肩こり、腰痛、脊椎の違和感にお悩みの方に特におすすめです。

3. Omniストレッチ

すでに痛みがある方、座りっぱなしで身体が固まっている方は、Omniストレッチを活用してください。腰や背中の緊張を効果的に和らげ、日常的な快適性を飛躍的に高めます。

〈LiberNovo会社概要〉

社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED

代表者：王振旭

所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造

LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan

X：https://x.com/libernovo_japan

Instagram：https://www.instagram.com/libernovo_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/LiberNovoJapan/

本件に関するお問い合わせ先

LiberNovo Japan広報窓口： japan_pr@libernovo.com