株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：松岡 祐治）は、新刊「STAGEA ポピュラー 9～8級 Vol.62 キラキラ☆ステージ映えする！こどもの発表会レパートリー」を、2026年5月25日に発売いたします。

ディズニーやスタジオジブリの人気曲をはじめ、親しみやすいクラシックや世界民謡など、お子さまに馴染みのある楽曲を中心に収載しています。 どの曲も、ステージでの演奏を意識したオーケストラサウンドの華やかな作品から、シンセ音が響くノリのよいかっこいい作品まで、はじめて発表会に参加する生徒さんでも楽しく演奏できます。 思い出に残るステージ演出をサポートします！ ※「小さな世界」は『STAGEA ディズニー・シリーズ（グレード9～8級）Vol.11 ステージで弾きたい ディズニー・オーケストラ ～美女と野獣～』より、「海の見える街」は『STAGEA ポピュラー・シリーズ（グレード9～8級）Vol.49 やさしくひける！スタジオジブリ・セレクション2』より、「メヌエット ト長調（ビッグバンドVer.）」は『エレクトーン ポピュラー・シリーズ（グレード9～8級）Vol.12 ポップ・クラシック』（FD付）より、「子象の行進」は『HELLO!STAGEA（グレード9～8級）Vol.3』より、「線路はつづくよどこまでも」は『STAGEA・EL ポピュラー・シリーズ（グレード9～8級）Vol.18 こどものうた』より、「白鳥の湖（クライズラー＆カンパニー）」は『HELLO! STAGEA（グレード9～8級）Vol.1』より、「かっこう」は『STAGEA・EL エレクトーン・ファン（グレード9～8級）Vol.3』より、「翼をください」は『STAGEA・EL ポピュラー・シリーズ（グレード9～8級）Vol.19 ポップス・オーケストラ2』より、「よろこびの歌」は『STAGEA クラシック・シリーズ（グレード9～8級）Vol.6 華やかに弾ける 超！定番クラシック』より再収載し、新たな機種対応データを制作しました。 【収載曲】 [1] 小さな世界 [2] 海の見える街 [3] メヌエット ト長調 (ビッグバンド Ver.) [4] 子象の行進 [5] 線路はつづくよどこまでも [6] きらきら星(サンバ Ver.) [7] 白鳥の湖/クライズラー&カンパニー [8] かっこう [9] 翼をください [10] よろこびの歌 【対応機種】 エレクトーンSTAGEA / ELS-02C / ELS-02X / ELS-02 / ELB-02 / ELC-02 / ELS-01C / ELS-01X / ELS-01 ※対応レジストデータ：別売 【編曲】 坂本 有正 / 村瀬 夕香 / 倉沢 大樹 / 水野 義子 / 峰村 知子 / 原田 昭宏 / 稲葉 夕佳 / 古賀 かおり/ 大木 裕一郎(9曲目・10曲目)

【商品詳細】

STAGEA ポピュラー 9～8級 Vol.62 キラキラ☆ステージ映えする！こどもの発表会レパートリー

定価：2,860円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/48ページ 発売日：2026年5月25日 ISBN：978-4-636-12397-5 商品コード：GTE01102777 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTE01102777

https://www.amazon.co.jp/dp/4636123972

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