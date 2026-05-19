【UGREEN】羽のような充電プロダクト「Airシリーズ」が渋谷をジャック

株式会社ユーグリーン・ジャパン

一般消費者向けのスマートフォン・PC・タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器を扱うブランドとして180以上の国と地域でブランドを展開し、3億人以上のユーザーに愛用されるグローバルテクノロジー企業のUGREEN（ユーグリーン）は、「Airシリーズ」新発売を記念して、5月19日（火）から25日（月）に渋谷ハチ公前広場限定で、実際に製品を手に取ってその薄さや小ささを体感いただける特設ポップアップストア「UGREEN AIR POP UP in Tokyo」を出店。また、5月18日（月）から24日（日）の7日間限定で、シブハチヒットビジョンなど渋谷を舞台に大型プロモーション「UGREEN Air 超巨大屋外広告」も展開。さらに、公式サイト限定で新発売記念キャンペーンも実施。詳細は本文から。

渋谷ハチ公前限定「UGREEN AIR POP UP in Tokyo」

新発売を記念して、ポップアップストア「UGREEN AIR POP UP in Tokyo」を期間限定で出店。いち早く新製品を手に取ってご体験いただけます。また、ご来場いただいた方やご購入いただいた方に豪華特典をご用意しております。

実施期間：2026年5月19日（火）～5月25日（月）

営業時間：12:00～20:00（初日のみ15:00オープン）

店舗住所：東京都渋谷区神南1-23-8 渋谷駅八千公口徒歩30秒

UGREEN AIR POP UP in Tokyo

１.来店特典

来店+公式インスタ（@ugreen_japan）をフォローで

毎日先着20名様限定で、「特製トートバッグ」をプレゼントいたします

２.SNS投稿特典

公式インスタをフォロー+OOTD撮影+ タグ付けしてストーリーズ投稿で

3種から選べる限定ノベルティをプレゼントいたします（なくなり次第終了）

３.購入特典

商品をご購入いただいた方に

先着順で「トートバッグ&ハンカチ」セットを贈呈（数量限定）

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※ 本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

「UGREEN Air超巨大屋外広告」が渋谷をジャック

UGREEN Airの発売を記念して、渋谷エリアにて巨大屋外広告を期間限定で掲出しております。掲出中の広告（ヒットビジョンのみ）を撮影し、SNSに投稿していただいた方の中から、先着3名様にUGREEN Airシリーズの最新製品2点セットをプレゼントいたします。また、ご参加いただいた方全員の中から、抽選で7名様に参加賞もご用意しております。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。参加方法につきましては、下記の通りとなります。

参加方法：

STEP1. @ugreen_japan公式アカウントをフォロー

STEP2. UGREEN Airの屋外広告を撮影

STEP3. #UGREENAir存在感ゼロ説 をつけて写真を投稿

プレゼント内容：

UGREEN Air 65W 超小型急速充電器UGREEN Air 10000mAh 薄型モバイルバッテリー

注意事項：

※写真付き投稿のみ応募対象となります。

※非公開アカウントからの投稿は応募対象外となります。

※撮影の際は周囲の安全とプライバシーにご配慮ください。

※偽アカウントからのDM（クレジットカード情報の要求や不審なURL等）には十分ご注意ください。

※本キャンペーンの運営に関する全ての権利はUGREEN JAPANに帰属します。

開催期間：2026年5月18日（月）～5月24日（日）

東京都渋谷区道玄坂２丁目３－２シブハチヒットビジョン

東京都渋谷区宇田川町２６－１１ 白馬ビル 渋谷センター街ヒットビジョン

東京都渋谷区田園都市線渋谷駅階段壁面サイネージ

ビックカメラ渋谷東口本館店で発売記念キャンペーン実施

UGREEN Airシリーズの発売を記念し、ビックカメラ渋谷東口本館店にて期間限定の発売記念キャンペーンを実施いたします。期間限定セールや購入特典に加え、SNSフォローで参加できる「UFOキャッチャーイベント」など、体験型企画もご用意しております。

また、Airシリーズ対象製品の「15%OFF＋10%ポイント還元」キャンペーンは、2026年5月13日（水）～5月27日（水）の期間中、ビックカメラおよびヨドバシカメラ対象店舗でも実施予定です。

キャンペーン内容詳細は下記の通りです。

１.Air 発売記念キャンペーン

Airシリーズ対象製品が期間限定で15%OFF10%ポイント還元実機に触れられるタッチ&トライ（デモ機展示およびスタッフによる商品の説明、商品体験を実施）

２.ご購入者限定特典

税込5,000円以上ご購入のお客様へ限定ノベルティプレゼントUFOキャッチャーに1回チャレンジ可能

３.UFOキャッチャー

公式SNS（Instagram・LINE・X）フォローで参加可能1フォローにつき1回チャレンジ可能UGREENオリジナルグッズが当たる体験型イベントを実施

【店頭イベント開催期間】

2026年5月19日（火）～5月25日（月）

【営業時間】

12:00～20:00

【対象店舗】

ビックカメラ渋谷東口本館店

公式サイト限定キャンペーン

2026年5月13日（水）～27日（水）に公式サイト限定で、MacBook Neoなどの豪華賞品が当たる、抽選キャンペーンを実施。当選賞品および抽選への参加方法は下記をご参照ください。

賞品：

- MacBook Neo シトラス（1名）- UGREEN Nexode Air 45W急速充電器（2名）- UGREEN Nexode Air 65W急速充電器（2名）- UGREEN MagFlow Air 5000mAh モバイルバッテリー（2名）- UGREEN MagFlow Air 10000mAh モバイルバッテリー（2名）- メルマガ新規登録で全員もれなく5%OFFクーポン贈呈

抽選参加方法：

STEP1. 公式サイトで無料メルマガ登録

STEP2. 公式SNS（X・Instagram・TikTok）をフォロー

STEP3. SNSに投稿

STEP4. ポップアップイベントをカレンダーに追加

【UGREENについて】

UGREEN（株式会社ユーグリーン・ジャパン）は、一般消費者向けの スマートフォン、PC、タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器を扱うブランドとして、世界を牽引するグローバルテクノロジー企業です。

当社では、どんなシーンにも寄り添う「充電ソリューション」、仕事の効率を最大化する「オフィスデバイス」、イマージョンの世界に没入できる「スマートオーディオ・映像製品」、データ管理の可能性を無限に広げる「スマートストレージ」の4つのカテゴリーを軸に製品を展開しています。

2012年の設立以来、常に「ユーザー目線」で物事を考え、信頼と安全を第一に、テクノロジーに苦手意識を持つお年寄りや初心者の方から、プロの技術者や企業利用まで、「すべての人のどんなニーズにも応えられる」オールラウンドな製品の開 発・製造・販売に終始尽力してまいりました。「暮らしを豊かにする製品作りで、個々人の幸福度を高め、社会の発展に貢献する」ことを使命に、現在では日本をはじめ、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダなど世界180以上の国と地域でブランドを展開。現在は3億人以上の方に愛され、信頼を寄せていただくブランドへと成長を遂げております。

また、2025年には「フロスト&サリバン」の調査によって、NAS（ネットワークアタッチストレージ）の年間出荷台数が世界第1位に輝き、世界最大の一般消費者向けNASブランドに認定されました。

私たちはこれからも、世界中のユーザーが自らの可能性を最大限に引き出せるよう、革新的なテクノロジーを届け続けます。

▼製品に関するお問い合わせ▼

会社名：株式会社ユーグリーン・ジャパン

E-mail：support.jp@ugreen.com

公式サイト：https://ugreen.jp/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/ugreenjapan

instagram：https://www.instagram.com/ugreen_japan/

Amazon公式サイト：https://bit.ly/ugreenstore

LINE：https://lin.ee/mkiIPyD