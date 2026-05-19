株式会社G-gen 上級執行役員 CRO 黒須 が「CCoE Summit ′26 」に登壇

株式会社G-gen

2026年6月17日（水）に開催される「Google Cloud Japan CCoE Summit '26 」（主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社）にて、上級執行役員 CRO 黒須 義一 がセッション「情シスはもう『御用聞き』じゃない！ロッテ CIO と語る、AI 時代に事業部門を振り向かせる“下剋上”カルチャー変革」に登壇することをお知らせいたします。

セッション概要

本セッションでは「IT 部門はコストセンター」という固定観念を問い直し、AI 時代において IT 部門がいかに事業部門を巻き込み、“戦略的パートナー”へと進化していくのかを議論します。

ロッテホールディングス CIO 丸茂 眞弓 氏を迎え、数々の混沌とした IT 現場を支援してきたノンフィクションライター 酒井 真弓氏とともに、現場での実践知をもとに、組織変革のリアルや自律的人材の育成について掘り下げます。G-gen の黒須は、クラウド活用や組織変革の実践を踏まえた視点からディスカッションに参加します。

セッションタイトル：

「情シスはもう『御用聞き』じゃない！ロッテ CIO と語る、AI 時代に事業部門を振り向かせる“下剋上”カルチャー変革」

時間： 13:55～14:35

登壇者：

・株式会社G-gen 上級執行役員 CRO 黒須 義一

・株式会社ロッテホールディングス IT部 執行役員 CIO 丸茂 眞弓 氏

・Jagu’e’r アンバサダー 酒井 真弓氏

セッション詳細：

https://cloudonair.withgoogle.com/events/ccoe-summit26?talk=session03

Google Cloud Japan CCoE Summit '26 開催概要

本イベントは、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社が主催する、Google Cloud を活用する企業・パートナーの CCoE（Cloud Center of Excellence）リーダーが集うイベントです。先進企業によるクラウド活用事例や組織変革、人材育成などをテーマに、実践知の共有と交流が行われます。

イベント名： Google Cloud Japan CCoE Summit ’26

日時： 2026年6月17日（水）13:00～18:50

会場： ハイブリッド（Google 渋谷オフィス / オンライン配信）

参加申し込みページ：https://goo.gl/ccoe26-ggen

招待コード：CCoE26_gg

株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。

会社概要

社 名 : 株式会社G-gen

代表者 : 代表取締役 羽柴孝

本 社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階

資本金 : 5,000万円

事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式 Web サイト : https://g-gen.co.jp

Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X (旧 Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud

技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。