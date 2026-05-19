ガクフドキャリア、企業向け「イベントカレンダー機能」と学生向け「タスク管理機能」を新たに搭載

株式会社Gerbera

株式会社Gerbera（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：吉岡 歩真、以下「当社」）が運営する不動産業界特化型キャリアプラットフォーム「ガクフドキャリア」は、企業向けの「イベントカレンダー機能」および学生向けの「タスク管理機能」を新たにリリースいたしました。本機能の追加により、企業による採用イベントの告知・募集と、学生による就職活動のスケジュール管理を、一つのプラットフォーム上でシームレスに行えるようになります。

◼️ガクフドキャリアとは

サービスページ：https://gakufudo-career.jp/

ガクフドキャリアは、不動産業界を志望する学生と、不動産業界の企業をつなぐキャリア支援プラットフォームです。AI学習チャット、スカウト機能、タイムライン、企業ページなど、就職活動に必要な機能を一元的に提供し、学生の就活体験を変革してまいりました。

このたびのアップデートでは、不動産業界の採用活動・就職活動における「イベント参加」と「選考スケジュール管理」という2つの重要な体験を、より直感的かつ効率的に行えるよう、新機能を実装しております。

◼️新機能1：イベントカレンダー機能（企業向け）

企業説明会・インターンシップ・座談会などの採用イベントを、視覚的なカレンダー上で告知・集客できる機能です。

不動産業界の企業（管理者・企業管理者）が、自社で主催する採用イベントを簡単に登録・公開でき、学生がカレンダーやカード一覧から直感的にイベントを探して申込めるようになりました。

主な特徴

- 月ビュー・週ビュー対応のカレンダー表示：イベント開催日に青いドットを表示し、日付クリックでその日のイベントを瞬時に絞り込み- 多彩な絞り込み機能：業種（不動産デベロッパー／不動産仲介／不動産テック／建築設計 ほか）、企業規模、イベント種別、タグによる検索が可能- 6種のイベント種別に対応：企業説明会／座談会／1dayインターン／1day選考会／インターンシップ／OB・OG訪問会- オンライン／オフライン両対応：開催形式を選択でき、Zoom等のURLや会場情報を登録可能- 企業管理者による自社イベントの作成・編集・削除：定員設定（最大500名）、申込締切日の設定にも対応- 開催予定・終了済みイベントを区別表示：終了済みは折りたたみ表示でUIをすっきりと

期待される効果

採用担当者は、自社の説明会・選考イベントを学生に届ける導線を強化でき、エントリー獲得の機会拡大が見込めます。学生は、業種・規模ごとに気になる企業のイベントを一覧で把握し、効率的に情報収集できるようになります。

◼️新機能2：タスク管理機能（学生向け）

就職活動に関連する選考予定・面接準備・書類提出などのタスクを一元管理できる、学生専用の機能です。

エントリーから内定承諾まで、就活フェーズごとに発生する膨大なタスクを、就活カレンダーと連動した形で視覚的に管理できます。

主な特徴

- 就活カレンダー連動：締切日のあるタスクをカレンダー上にドット表示し、日付クリックでその日のタスク一覧を確認可能- 7段階のカテゴリ管理：エントリー／ES提出／適性検査／一次面接／二次面接／最終面接／内定の各フェーズに対応- 優先度設定（高・中・低）とステータス管理（未着手／進行中／完了）：タスクの進捗を直感的に把握- チェックリスト機能：1つのタスクに複数のサブタスクを設定し、面接準備や書類準備の進捗を可視化- 2つのビューを切替：日程確認に適した「タイムラインビュー」と、選考フェーズごとの全体把握に適した「カンバンビュー」- リアルタイム統計カード：選考中の企業数／今週の予定件数／未完了タスク数を一目で確認- 締切表示の色分け：本日締切は赤、3日以内はオレンジ、期限切れはグレーで自動表示し、対応漏れを防止

期待される効果

複数企業の選考を並行して進める学生にとって、煩雑になりがちな就活スケジュールを一元管理できるようになります。エントリーシートの提出忘れや面接日程の取り違えといったミスを防ぎ、就活を計画的に進める基盤を提供します。

◼️開発の背景

不動産業界は、デベロッパー、仲介、管理、テック、ハウスメーカー、ゼネコン、設計事務所など、多様な企業群で構成されており、学生にとって業界研究や選考スケジュール管理のハードルが高い領域です。

ガクフドキャリアでは、これまで業界研究を支援するAI学習チャットや、企業からの直接アプローチを実現するスカウト機能などを提供してまいりましたが、より多くの学生・企業の声を受け、「企業側からは採用イベントの集客導線を強化したい」「学生側からは複数企業の選考管理を効率化したい」という両面のニーズに応える形で、本機能の開発に至りました。

今後も「学生の当たり前を変える」というビジョンのもと、不動産業界における採用・就職活動のDXを加速させ、業界・学生双方にとって価値あるプラットフォームへと進化を続けてまいります。

◼️Gerberaについて

Gerberaは、「学生の当たり前を変える」というビジョンのもと、不動産賃貸仲介やSNSマーケティングをはじめとする幅広いサービスを展開しています。

社名：株式会社Gerbera

代表者：代表取締役 吉岡 歩真

本社：大阪府大阪市西区北堀江1-13-20 四ツ橋ストークマンション 303号室

東京オフィス：東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目１４－７ ゼニス南新宿 202号室

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-8-22 大森ビル4階

設立：2022年4月

事業内容：不動産賃貸仲介業、不動産売買仲介業、不動産買取再販事業、不動産賃貸管理事業、SNSアカウント運用代行、ガクフドキャリア

ガクフドキャリアサイト：https://gakufudo-career.jp/(https://gakufudo-career.jp/)

ガクフドキャリア公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@734cycdz(https://line.me/R/ti/p/@734cycdz)

Gerbera公式LINE：https://page.line.me/?accountId=885xyknx(https://page.line.me/?accountId=885xyknx)

YouTube：https://youtube.com/@nextmonster2026?si=cgRmiyq6zqiGyxUu

Instagram：https://www.instagram.com/nextmonster2026?igsh=MXQ4djBsMGFlYmw5ZQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/nextmonster2026?igsh=MXQ4djBsMGFlYmw5ZQ%3D%3D&utm_source=qr)

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