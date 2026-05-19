自然な聞こえを実現するオープンイヤー型ヒアリングアシストイヤホン

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機は、電子楽器などで培った音のデジタル制御技術を活用し、「聞こえ」の悩みを解決する新ブランド “earU（イアユー）”を立ち上げます。第一弾として、耳をふさがないカフ型形状で、快適な装着感と自然な聞こえを実現したヒアリングアシストイヤホン『ER-100』を、5月28日に発売します。



近年、世界的に難聴リスクを抱える人が増加しており、「聞こえ」の問題が社会課題となりつつあります※1。それに伴い、聞こえを補助する機器の需要も拡大していますが、その多くは耳をふさぐことによる圧迫感や閉塞感、見た目への抵抗感が課題となっていました。

※1 WHO（世界保健機関）によると、若者（12～35歳）の50%が個人用オーディオで、40％がバーやクラブ等で大音量を聞いているため、年齢層によらず難聴リスクが増加していると言われている。

https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/c74c9cf0-7c47-42b7-8f04-e492a315e563/content



今回ご案内する“earU”『ER-100』は、まるでつけていないような自然な聞こえと、「隠す」のではなく「魅せる」個性的なデザイン、そして快適な装着感で「ずっとつけていたくなる」新感覚のヒアリングアシストイヤホンです。耳穴をふさがないカフ型形状により、蒸れや痛みなどのトラブルが起きにくく、片耳約8g※2という軽量設計で、長時間でも快適に装着できます。音声処理では、外音とデジタル補正音が自然に重なり合うことで、音の距離感や方向まで認識しやすく、聞きたい声をクリアに届けます。さらに、ハウリングの原因となる不要な共振を抑制し、逆位相により音漏れも低減することで、周囲に配慮した使用が可能です。

また、本体に付け替え可能なスタイルアクセサリーにより、気分や場所に応じて好みのデザインにアレンジができます。

※2 スタイルアクセサリーを装着しない状態。



聞こえの調整は、専用スマートフォンアプリで手軽に行えます。聞こえの状態をチェックして、自動で音量や音質を調整できるほか、オフィスや屋外、レストラン、会議室など利用シーンに応じた切り替えにも対応しています。



長時間の連続使用にも対応したバッテリー※3や、本体を収納すると自動的に充電されるケースなど、外出時でも使いやすい仕様です。会話や周囲の音を聞き取りやすくする用途に加え、ワイヤレスイヤホンとしても使用でき、音楽鑑賞や通話も楽しめます。

※3 リスニングモードで約9.5時間、ストリーミングモードで約14時間の連続使用が可能。

当社は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスを掲げ、人々の心と暮らしが豊かになる社会の実現を目指しています。“earU”ブランドを通じて、音を通したコミュニケーション体験を支え、一人ひとりの毎日に寄り添う新たな価値を提供してまいります。

名称：earU

型番：ER-100PT-NB

カラー：ネイビーブラック

価格：オープン

発売日：5月28日

名称：earU

型番：ER-100PT-WY※4

カラー：アイボリーホワイト

価格：オープン

発売日：5月28日

名称：earU

型番：ER-100SH-WY※4

カラー：アイボリーホワイト

価格：オープン

発売日：5月28日

※4 ER-100PT-WYとER-100SH-WYは、付属のスタイルアクセサリーが異なります。

名称：スタイルアクセサリー

型番：SU-110-SR

カラー：シルバー

価格：オープン

発売日：6月中旬

名称：スタイルアクセサリー

型番：SU-110-PG

カラー：ピンクゴールド

価格：オープン

発売日：6月中旬

名称：スタイルアクセサリー

型番：SU-120-NB

カラー：ネイビーブラック

価格：オープン

発売日：6月中旬

名称：スタイルアクセサリー

型番：SU-120-PG

カラー：ピンクゴールド

価格：オープン

発売日：6月中旬

アプリ名：earU

価格：無料

リリース日：5月28日

ER-100PT-NBER-100PT-WYER-100SH-WY充電可能な収納ケース

別売のスタイルアクセサリー（左から、SU-110-SR、SU-110-PG、SU-120-NB、SU-120-PG）

別売のスタイルアクセサリー着用イメージ

専用スマートフォンアプリで聞こえの自動調整やシーン切り替えに対応

＜“earU”について＞

■ずっとつけていたくなる当社独自の設計と個性的なデザイン

■“earU”に搭載された独自技術

一人ひとりに合わせた自然な聞こえや、耳穴をふさがずにハウリングや音漏れも気にならない設計、一日中つけていられる快適さなど、まるでつけていないような聞こえを、当社の独自技術「カフステクノロジー」により実現しました。ただ人の声がよく聞こえるのではなく、「いかに自然に聞こえるか」を追求しました。

■耳穴をふさがないオープンイヤー型

耳穴をふさがないため、通常の密閉式イヤホンと比べ音の距離感や方向までを認識することができます。自分の声の響きやこもりが気になりません。また、片耳約8gと軽量で、ニッケルチタン形状記憶合金を使ったフレーム構造と独自のカフ型形状が耳の裏側に広くフィットするため、軽い運動をしても外れにくく、装着感にもこだわりました。

■大きな音でも安定した自然な声を実現

耳の形や特性に合わせて不要な共振を抑えることで、より自然で違和感の少ない聞こえを実現しました。ドライバーやイヤーピースの特性も加味した総合的なデジタル補正により、安心して音量調節することができます。

■逆位相で音漏れを抑え、周囲に配慮した使い心地

スピーカーから外に漏れる音に対して逆位相の音を重ねることで、音漏れを効果的にキャンセルしています。オープンイヤー型でも周囲への音漏れを軽減することができます。また、漏れた音がマイクで集音されにくい構造により、ハウリング抑制も実現しました。

■聞こえや環境に合わせて聞こえやすい音をお届け

専用スマートフォンアプリを使用し、左右それぞれの耳の聞こえを調整可能です。その結果に基づき、最適な聞こえの状態に自動調整し、パーソナライズされたサウンドコントロールを実現。「オフィス」や「レストラン」などシーンに合わせた設定の切り替えも簡単に行えます。

【コンセプトムービー】

https://youtu.be/vetNT9PRIGg

【関連リンク】

・“earU”製品ページ

https://www.casio.com/jp/earu/

・モヤ耳ページ

https://web.casio.jp/earu/moyamimi/

・聞こえをサポートする新たな選択肢 ヒアリングアシストイヤホン「earU」開発秘話

https://www.casio.co.jp/topics/article/2026/K-178/

カシオ計算機株式会社

URL：https://www.casio.com/jp/

業種：製造業

本社所在地：東京都渋谷区本町1-6-2

電話番号：03-5334-4111

代表者名：高野 晋

上場：東証プライム

資本金：485億9200万円

設立：1957年06月