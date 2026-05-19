【世界初】台湾・日本で公募アート作品同時配信展示！誠品生活南西 HACKK TAG Digital Galleryオープン記念アートコンテスト開催

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

この度、HACKK TAG初の海外拠点として台北市中山区にある誠品生活南西店5階書店フロアの一角に「誠品生活南西 HACKK TAG Digital Gallery」を開設します。

GRAND OPENINGを記念して、「夏の白昼夢」をテーマとしたアートコンテストを開催し、公募作品から選考した12作品程度を配信展示します。世界初の試みとして台湾の誠品生活南西と日本の品生活日本橋にて同時に作品の配信展示を行います。台湾や日本のアーティストを始めとして世界中の作品を台湾・日本で鑑賞することができ、ボーダレスに新たな交流が生まれる起点となることを目指しています。

１．世界初※の取り組みポイント

・双方向性：日本の作品が台湾へ、台湾の作品が日本へ、それぞれの作品が相手の地域に届く点

・拠点性：オンラインではなく、誠品生活という「文化発信の拠点」であるリアルな場所で行われる点

・同時性：同一のデジタル配信システムを用いた多拠点同時配信である点

（※2026年5月時点、株式会社IDEABLE WORKS調べ。日台の物理的な複数拠点におけるデジタルアート公募作品の同時配信展示として）

２．企画概要について

■名称：誠品生活南西&日本橋 HACKK TAG Digital Gallery グランドオープン記念アートコンテスト

■対象者：国籍、地域、プロ、アマ不問で、アート制作活動をされている方

■募集テーマ：「真夏の白昼夢」（基本は平面作品、アナログ・デジタルは問いません）

■展示数：12作品程度（予定）

■募集期間：2026年5月22日（金）～6月14日（日）

■結果通知：2026年6月26日（金）までに応募時のメールアドレスへ通知

■費用：38,500円（税込）

※エントリー・審査は無料、展示が確定した際に事務費用としてお支払いいただきます。

■展示期間：2026年7月15日（水）～8月30日（日）

■詳細URL：https://hackktag.com/event/1767852031847x521058696577941500

３．展示スペースについて

＜台湾＞

■名称：誠品生活南西 HACKK TAG Digital Gallery

■場所：誠品生活南西5階（10444台北市中山区南京西路14号）

■開館時間：施設の営業時間に準ずる

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示します。

■展示サイズ：61cm×61cm（窓寸法）2台

▶誠品生活南西の詳細はこちら(https://www.eslitecorp.com/eslite/branch.jsp?id=111&site_id=eslite_jp&page_no=1)

＜日本＞

■名称：誠品生活日本橋 HACKK TAG Digital Gallery

■場所：COREDO室町テラス 2F 誠品生活日本橋（東京都中央区日本橋室町３丁目２－１）

■開館時間：施設の営業時間に準ずる

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示します。

■展示サイズ：61cm×61cm（窓寸法）2台

▶誠品生活日本橋の詳細はこちら(https://www.eslitespectrum.jp/about)

４．誠品生活について

1989年、台湾・台北の小さな書店からはじまった「誠品生活（eslite spectrum）」。人文やアートへの深い敬意を軸に、30年以上かけて独自の文化空間を育ててきました。

本を読むこと、ものをつくること、食べること、暮らすこと--そのすべてがひとつの場所でつながる複合的な文化施設として、書店やギャラリー、飲食、クラフト体験、ホテルまで多彩な顔を持ちます。現在は台湾、香港、蘇州、東京、およびクアラルンプールに計49拠点を展開。毎年5,000回以上のアートイベントを開催し、世界中から延べ2億人もの人々が訪れています。

５．アートに関するお悩みはありませんか

当社が運営するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG」には、約3,000名のアーティスト、約13,000点の作品登録があり、季節や施設ニーズに合わせて弊社専門スタッフによりキュレーションされた作品が自動で配信されるため、アートに関するお悩み（選ぶのが難しい、管理が大変、取り替えが大変など）を解決することが可能です。また、アウトサイダーアートや地元地域で活動されているアーティストの作品配信を通じたアーティスト支援プランもご用意しております。

その他、登録アーティストによるワークショップの講師派遣やオーダー制作なども受注しており、アートに関する様々なご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・デジタル額縁を用いた空間演出・遊休スペースの活用

・工事中の仮囲いへのアート展示

・アートワークショップ＋展示イベントの企画運営

・絵画のオーダーメイド制作 他

６．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合した、すべてのアーティストのためのアート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

７．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag