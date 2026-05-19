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【富士マリオットホテル山中湖】 甲州ワインビーフと山梨県産鹿肉のダブルパティ「富士山SWICY(スウィーシー)ダブルバーガー」を発売 〜照り焼きソースで仕上げた夏限定バーガー〜
期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
富士マリオットホテル山中湖（山梨県南都留郡山中湖村、支配人：秋本直行）は、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間、レストラン「Grill & Dining G(グリルアンドダイニング ジー)」にて、山梨県産食材を使用した夏限定の特製ハンバーガー「富士山SWICY(スウィーシー)ダブルバーガー」を発売します。
本商品は、富士山をイメージし山梨の恵みを一度に味わえる逸品として考案いたしました。ふんわり焼き上げた富士山型のブリオッシュバンズに、旨味豊かな甲州ワインビーフと山梨県産鹿肉をそれぞれ120グラム使用したダブルパティを重ね、ジューシーで奥行きのある味わいに仕上げています。そしてチェダーチーズのコクと半熟のフライドエッグが全体をなめらかにまとめ、グリルオニオンの甘みがアクセントに。味の決め手となる “SWICY”な照り焼きソースは、甘辛さにスパイシーな刺激を加え、シラチャーソースやスイートチリソース、マスタードマヨネーズとともに複層的な味わいを演出します。富士山の麓で育ったシャキシャキの富士レタスも加わり、食べ応えと味わいのバランスも楽しめる一品です。
富士の風景とともに味わう山梨の夏の贅沢な恵みを、富士マリオットホテル山中湖でお楽しみください。
■「富士山SWICY(スウィーシー)ダブルバーガー」について
夏限定で登場する、富士山をイメージした特製バーガー。ふんわり焼き上げた富士山型のブリオッシュバンズに、旨味豊かな甲州ワインビーフと山梨県産鹿肉のダブルパティを豪快にサンドしました。とろけるチェダーチーズやフライドエッグ、グリルオニオンが重なり、食べ応えも抜群。甘辛でスパイシーに仕上げた “SWICY(スウィーシー)”な照り焼きソースがアクセントとなり、コクと刺激が広がります
期 間 2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
時 間 11:00〜13:30（L.O.）、16:30〜21:00（L.O.）
場 所 レストラン「Grill & Dining G」
料 金 4,000円
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は、変更になる場合がございます。
■富士マリオットホテル山中湖
料理長 村上 俊明（むらかみ としあき）
本バーガーは、山梨の魅力を一皿に表現することを目指し考案しました。甲州ワインビーフの豊かな旨味と、山梨県産鹿肉の力強くも繊細な味わいを重ねることで、食感と風味に奥行きを持たせています。味の軸となる照り焼きソースは、甘辛さにスパイシーさを加えたバランスが特徴で、暑い季節でも心地よくお召し上がりいただけるよう仕上げました。富士山を模したバンズとともに、見た目にも楽しめる一品としてご用意しています。ぜひ山梨ならではの味覚をご堪能ください。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
富士マリオットホテル山中湖
TEL：0555-65-6400 URL： https://www.fuji-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
富士マリオットホテル山中湖 広報担当：釜中
TEL：090-4089-8266 E-mail： press@fuji-marriott.com
富士マリオットホテル山中湖（山梨県南都留郡山中湖村、支配人：秋本直行）は、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間、レストラン「Grill & Dining G(グリルアンドダイニング ジー)」にて、山梨県産食材を使用した夏限定の特製ハンバーガー「富士山SWICY(スウィーシー)ダブルバーガー」を発売します。
本商品は、富士山をイメージし山梨の恵みを一度に味わえる逸品として考案いたしました。ふんわり焼き上げた富士山型のブリオッシュバンズに、旨味豊かな甲州ワインビーフと山梨県産鹿肉をそれぞれ120グラム使用したダブルパティを重ね、ジューシーで奥行きのある味わいに仕上げています。そしてチェダーチーズのコクと半熟のフライドエッグが全体をなめらかにまとめ、グリルオニオンの甘みがアクセントに。味の決め手となる “SWICY”な照り焼きソースは、甘辛さにスパイシーな刺激を加え、シラチャーソースやスイートチリソース、マスタードマヨネーズとともに複層的な味わいを演出します。富士山の麓で育ったシャキシャキの富士レタスも加わり、食べ応えと味わいのバランスも楽しめる一品です。
富士の風景とともに味わう山梨の夏の贅沢な恵みを、富士マリオットホテル山中湖でお楽しみください。
■「富士山SWICY(スウィーシー)ダブルバーガー」について
夏限定で登場する、富士山をイメージした特製バーガー。ふんわり焼き上げた富士山型のブリオッシュバンズに、旨味豊かな甲州ワインビーフと山梨県産鹿肉のダブルパティを豪快にサンドしました。とろけるチェダーチーズやフライドエッグ、グリルオニオンが重なり、食べ応えも抜群。甘辛でスパイシーに仕上げた “SWICY(スウィーシー)”な照り焼きソースがアクセントとなり、コクと刺激が広がります
期 間 2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
時 間 11:00〜13:30（L.O.）、16:30〜21:00（L.O.）
場 所 レストラン「Grill & Dining G」
料 金 4,000円
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は、変更になる場合がございます。
■富士マリオットホテル山中湖
料理長 村上 俊明（むらかみ としあき）
本バーガーは、山梨の魅力を一皿に表現することを目指し考案しました。甲州ワインビーフの豊かな旨味と、山梨県産鹿肉の力強くも繊細な味わいを重ねることで、食感と風味に奥行きを持たせています。味の軸となる照り焼きソースは、甘辛さにスパイシーさを加えたバランスが特徴で、暑い季節でも心地よくお召し上がりいただけるよう仕上げました。富士山を模したバンズとともに、見た目にも楽しめる一品としてご用意しています。ぜひ山梨ならではの味覚をご堪能ください。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
富士マリオットホテル山中湖
TEL：0555-65-6400 URL： https://www.fuji-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
富士マリオットホテル山中湖 広報担当：釜中
TEL：090-4089-8266 E-mail： press@fuji-marriott.com