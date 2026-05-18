【貸切・最大1,000人規模】夜の京都水族館で“ときめき”を探す大規模マッチングイベント「京都ときめき水族館」6月13日開催

株式会社e-lamp.

株式会社e-lamp.(代表取締役社長：山本 愛優美、本社：東京都渋谷区、以下e-lamp.)は、2026年6月13日（土）、「京都水族館」（所在地：京都府京都市下京区、支配人：坂野一義）を会場に、最大1,000名規模の大規模マッチングイベント「京都ときめき水族館」を開催いたします。

（主催：株式会社e-lamp. 、協力：コミュニティ・バンク京信 QUESTION / QUESTION梅小路）

関西最大級の1000人規模のマッチングイベント「京都ときめき水族館」

本イベントは、夜の水族館という幻想的な空間を舞台に、20～39歳の独身男女が自然に交流できる体験型マッチングイベントです。水槽を眺めたり、いきものをきっかけに会話したりしながら、初対面でも無理なく距離が縮まる出会いの場を提供します。

大規模イベントでありながら、「何を話せばいいかわからない」「一人で参加して浮かないか不安」といった参加者の心理的ハードルをやわらげるため、館内をめぐりながら自然に会話が生まれる導線設計や、スタッフによる運営サポートを実施。マッチングアプリでは得られにくいリアルな空気感と、通常の街コンよりも会話が始まりやすい体験設計を組み合わせた、新しい出会いのかたちを提案します。

初開催・「京都ときめき水族館」とは

イベント開始前に、プロフィールキャラクターを作成。心拍で光るイヤリングを女性に無料お貸し出し。

会場となるのは、京都市下京区・梅小路公園内に位置する京都水族館。幻想的な水槽やいきものたちを眺めながら、参加者同士が自然に交流できる非日常空間を活用します。

「京都ときめき水族館」の特徴

1. 最大1,000名規模の関西最大級クラスの出会いイベント

本イベントは、男女合計最大1,000名規模での開催を予定しています。

大人数だからこそ、普段の生活では出会えない相手と出会える可能性が広がります。

一方で、大規模イベントにありがちな「誰に話しかければいいかわからない」「きっかけがないまま終わってしまう」といった課題に対して、e-lamp.はこれまでのイベント運営ノウハウを活かし、自然に交流が生まれる場づくりを行います。

2. 夜の水族館がつくる、自然な会話のきっかけ

水族館という空間には、飲食店や会議室型のイベントとは異なる、やわらかくロマンティックな雰囲気があります。

真正面から話し続けるのではなく、並んで水槽を眺めたり、館内を歩いたりすることで、初対面の緊張がほどけやすくなります。

「頑張って話す」のではなく、「同じものを見ていたら、自然と会話が始まっていた」。

そんな出会いの体験を目指します。

3. お一人参加・友人同士の参加どちらも歓迎

本イベントは、お一人での参加はもちろん、友人同士での参加も歓迎しています。

初めてマッチングイベントに参加する方や、街コン・婚活イベントに慣れていない方でも安心して楽しめるよう、受付からイベント中の案内まで、スタッフが丁寧にサポートします。

■イベント概要

開催日時：6月13日（土）19:30-21:30

会場 ：京都水族館（〒600-8835 京都市下京区観喜寺町35-1梅小路公園内）

アクセス：「京都」駅中央口より徒歩約15分、またはJR山陰本線「梅小路京都西」駅より徒歩約7分

対象年齢：20～39歳

参加費 ：男性7500円、女性4500円（※フレンド割あり）

主催 ：株式会社e-lamp.

協力 ：京都信用金庫 QUESTION / QUESTION梅小路



▽詳細はこちらから

https://kyoto-tokimekiaquarium.studio.site/

開催の背景

株式会社e-lamp.は、「もしも“心”が可視化されたら社会はどう変わるのか」という問いを起点に、心拍や感情の揺れを活用したコミュニケーション支援技術の研究開発・体験設計に取り組んできました。

現代の出会いには、マッチングアプリのように効率的に相手を探せる手段がある一方で、「実際に会ったときの空気感がわからない」「会話が続くか不安」「最初の一言が難しい」といった課題があります。

また、従来の街コンや婚活イベントでは、参加しても十分に話せなかったり、形式的な会話で終わってしまったりすることも少なくありません。

e-lamp.は、こうした課題に対して、リアルな場ならではの体験価値と、自然に会話が生まれる設計を組み合わせることで、より前向きで心地よい出会いの機会を提供してきました。

今回の「京都ときめき水族館」では、夜の水族館という非日常空間を活用し、初対面の男女が無理なく会話を始められる場をつくります。

「ときめき水族館」が目指す出会い

「ときめき水族館」は2025年のスタートから全国の水族館・アクアリウム施設に拡大しています。

私たちが目指すのは、プロフィール条件だけで相手を選ぶ出会いではありません。

同じ景色を見て、同じタイミングで驚いたり、笑ったり、心が動いたりする。

そうしたリアルな体験の中で生まれる会話や空気感を大切にしています。

コミュニケーションを促進する新たなテクノロジー・仕掛けとともに、水族館をめぐる時間そのものが、参加者同士の自然な自己紹介になり、会話のきっかけになります。

マッチングアプリの効率性と、リアルイベントの偶然性。

その両方の良さをつなぐ、新しい出会いの場を目指します。

開催概要

イベント名：京都ときめき水族館

開催日時：2026年6月13日（土）19:30～21:30

会場：京都水族館

所在地：京都府京都市下京区観喜寺町35-1 梅小路公園内

対象：20～39歳の独身男女／出会いに前向きな方

募集人数：男女合計 最大1,000名規模

参加スタイル：お一人参加・友人同士での参加いずれも歓迎

申込URL：https://kyoto-tokimekiaquarium.studio.site/

主催：株式会社e-lamp.

協力：コミュニティ・バンク京信 QUESTION / QUESTION梅小路

※参加費、受付時間、本人確認方法、注意事項等の詳細は申込ページをご確認ください。

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

取材・掲載に関するお問い合わせ先

株式会社e-lamp.

担当：津田

MAIL：shoya.tsuda@e-lamp.co.jp

株式会社e-lamp.

“ときめき”を“光”に可視化して表すイヤリング型のデバイス、「e-lamp. シリーズ」を開発し、「もし、心が可視化されたら社会はどうなる？」をモットーに言葉や表情だけでは伝えきれない想い、“心”を共有できるようなコミュニケーションを実現するために、 感情と関連性の高い「生体情報」を可視化し共有するサービスを提案します。