「LINEマンガ」オリジナルウェブトゥーン『作戦名は純情』日本初POP UP SHOPが5月30日（土）よりダイバーシティ東京 プラザにて開催決定！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) のオリジナルウェブトゥーン作品『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb）の日本初となるPOP UP SHOPを、2026年5月30日（土）よりダイバーシティ東京 プラザ 5F THEキャラSHOPにて開催することをお知らせします。

『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb）日本初となるPOP UP SHOPが、2026年5月30日（土）から2026年6月16日（火）まで、ダイバーシティ東京 プラザ 5F THEキャラSHOPにて開催します。

「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『作戦名は純情』は、浮気した彼氏を振り向かせるため、彼氏の親友と「浮気作戦」を始めた「愛される量」がゼロの女子高校生・木無愛実が主人公の胸キュンラブストーリーです。2022年の連載開始直後からSNSを中心に大きな反響を巻き起こし、今もなお話題が絶えない人気作です。

POP UP SHOPでは、主人公・愛実のほか、人気キャラクターの橘蓮、百谷玲央のイラストを使用した新作グッズを含むさまざまな商品を販売します。

さらに、ご購入者様特典として、期間中、店頭にて税込3,000円お買い上げいただくごとに1回抽選会に参加いただくことができます。A賞の特大アクリルフィギュアをはじめ、ミニチャームやブロマイドといった豪華グッズが抽選で当たります。

ウェブトゥーン『作戦名は純情』と合わせて、本作の日本初POP UP SHOPをぜひお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■『作戦名は純情』 POP UP SHOP開催概要

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=114000

【イベント情報】

イベント名：『作戦名は純情』 POP UP SHOP

開催期間：2026年5月30日（土）～6月16日（火）

開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 5F THEキャラSHOP

■ご購入者様特典

■販売商品

ホログラムカンバッジ（ランダム）

価格：715円（税込）

セット：8,580円（税込）

種類数：全12種

サイズ：約56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

証明写真風ブロマイド（ランダム） PALE TONE series

価格：660円（税込）

セット：3,960円（税込）

種類数：全6種

サイズ：約89mm×127mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカード（ランダム）

価格：715円（税込）

セット：8,580円（税込）

種類数：全12種

サイズ：約86mm×54mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

お名前バッジ（ランダム）

価格：990円（税込）

セット：5,940円（税込）

種類数：全6種

サイズ：約54mm×86mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コミックデザインアクリルマグネット（ランダム）

価格：990円（税込）

セット：5,940円（税込）

種類数：全6種

サイズ：約H80mm×W55mm×D5mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

場面写アクリルスタンド（ランダム）

価格：1,320円（税込）

セット：10,560円（税込）

種類数：全8種

サイズ：約H105mm×W85mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルコースター PALE TONE series

価格：各1,320円（税込）

種類数：全3種

サイズ：約90mm×90mm

ガラケーキーホルダー

価格：各2,090円（税込）

種類数：全3種

サイズ：約52mm×100mm

デカアクリルスタンド

価格：各2,420円（税込）

種類数：全3種

サイズ：全高約H180mm

ミニアクリルアート PALE TONE series

価格：各2,750円（税込）

種類数：全2種

サイズ：B6

巾着

価格：1,870円（税込）

種類数：全1種

サイズ：約145mm×175mm

複製原稿

価格：各2,200円（税込）

種類数：全2種

サイズ：B4

■作品紹介

『作戦名は純情』

文：kkokkalee

絵：Dledumb

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0002485

人は一生を通して「愛される量」が決まっているという。 高校生の木無愛実は“人が一生の間に愛される量”が見える不思議なガラケーを手に入れるが、「愛される量」がまさかのゼロ？！ 彼氏にも浮気されてしまうが、そんな運命を変えようと彼氏の親友・橘蓮と作戦開始！ でも、ただの作戦のはずが、ふたりは惹かれあっていく…！？

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower