株式会社AlbaLink、愛媛県新居浜市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」を締結

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和8年5月18日（月）、愛媛県新居浜市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」（以下「本協定」）を正式に締結いたしました。

協定の背景と目的

愛媛県新居浜市は、かつて別子銅山で栄え、現在は四国屈指の工業都市として発展を続けていますが、近年は人口減少に伴う空き家の増加が喫緊の課題となっています。市内には複数の不動産業者が存在するものの、市場性が低く取り扱いが難しい物件や、再建築が難しい物件については流通が進まず、専門的な解決策が求められています。今後は所有者への啓発とともに選択肢を広げ、市場での取引が難しい流動性の低い物件についても、積極的に流通・活用を促進することで解決を図っていく必要があります。

アルバリンクが持つ難易度の高い不動産の流通・活用に関する専門的ノウハウ、そして全国規模のネットワークを活かし、新居浜市と協力して空き家問題の解消と生活環境の保全を推進することを目的として本協定を締結する運びとなりました。

協定の主な内容

１．空家等の流通に関すること。

２．空家等の利活用に関すること。

３．空家等の所有者との相談に関すること。

４．訳あり不動産と利用者とのマッチングに関すること。

５．空家等の対策に必要な情報の共有及び発信に関すること。

６．その他、目的を達成するために必要な事項に関すること。

行政概要

本協定に関する担当：新居浜市役場 建設部 建築指導課

新居浜市公式HP：https://www.city.niihama.lg.jp/

会社概要

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

公式サイト： https://albalink.co.jp/

公式note： https://note.com/albalink_company

訳あり・トラブル物件のお悩み解決サービス「訳あり物件買取プロ」 ： https://wakearipro.com/

空き家に特化したお悩み解決サービス「空き家買取隊」 ：https://akiya-kaitoritai.com/

不動産投資情報メディア「不動産投資の森」 ： https://2do-3.com/for-beginners/