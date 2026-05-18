“サクッ”とろける夏のご褒美！嵜本の“ひんやりスイーツ”「パイ・シューアイス」新発売です。

株式会社SakimotoBakery

SAKImoto bakery（株式会社SakimotoBakery 本社：大阪府大阪市 代表取締役 東 忠治）では、2025年6月1日(月)から「パイ・シューアイス」を販売いたします。

パイならではの繊細で香ばしい食感と、なめらかにとろけるアイスの口どけが重なり合い、一口ごとに贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

口に入れた瞬間の“サクッ”とした軽やかな食感と、後から広がるひんやり濃厚な味わいが絶妙に調和し、暑い季節にも心地よく楽しめる仕上がりに。

自分へのご褒美やプレゼントにもぴったりな、暑い夏にこそ味わっていただきたい、ひんやり贅沢な逸品をぜひご賞味ください。

4種のフレーバー

プレーン 350円（税込）

サクサクで軽やかなに、ひんやりと凍らせた、とろけるアイスを閉じ込めました。

の食感とひんやりなめらかなアイスの口どけが重なり、濃厚で上質なコクとやさしい甘みが広がる至福のパイ・シューアイスです。

いちご 380円（税込）

サクサクで軽やかなに、ひんやりと凍らせた、あまずっぱい苺アイスを閉じ込めました。

の食感とひんやりなめらかなアイスの口どけが重なり、芳醇な苺の甘さと香りが広がる贅沢パイ・シューアイスです。

マンゴー 380円（税込）

サクサクで軽やかなに、ひんやりと凍らせたとろける濃厚マンゴーアイスを閉じ込めました。

の食感とひんやりなめらかなアイスの口どけが重なり、マンゴーの芳醇な香りと甘みが口いっぱいに広がる果実感あふれるパイ・シューアイスです。

抹茶 380円（税込）

サクサクで軽やかなに、ひんやりと凍らせた抹茶アイスを閉じ込めました。

の食感とひんやりなめらかなアイスの口どけが重なり、抹茶の奥深い旨みとほろ苦い甘さが広がる、大人のデザートとしても楽しめるパイ・シューアイスです。

＜商品概要＞

◆ 店舗名 SAKImoto bakery

◆ 販売開始日 2025年6月1日(月)～9月30日(水)

◆ 販売方法 店舗販売／各店にお電話／オンラインショップ にて受付いたします

嵜本公式オンラインショップ https://sakimoto.shop-pro.jp/

◆ 販売店舗 SAKImoto bakery 下記4店舗

大阪初號本店／大阪あべの店／and more扇町店／佐賀店

現在、全国12店舗、海外9店舗を展開しております。

卵と乳を使わず、小麦本来の味わいと香りが楽しめる「極美‟ナチュラル”食パン」と、北海道産牛乳や生クリーム、国産はちみつなど厳選素材の贅沢な味わいが広がる「極生‟北海道ミルクバター”食パン」の2大看板商品をはじめ、クロワッサンや塩トリュフパンなど、豊富なラインナップがございます。

極生‟北海道ミルクバター”食パン

派生ブランドの「嵜本珈琲」では、オリジナルブレンドの「嵜本オリジナルブレンド」をはじめ、5種類の定番ブレンドと季節限定ブレンドをご用意しております。豆の状態や季節に合わせて店舗で自家焙煎した珈琲は、嵜本bakeryのパンやスイーツとの相性抜群です。

嵜本bakeryは「生活の様々なシーンに寄り添い、日常に幸せと彩りをもたらすベーカリーショップ」を目指しています。

嵜本のクロワッサン - チョコレート、嵜本オリジナルブレンド、嵜本の塩トリュフパン

詳細を見る :https://shokupan-sakimoto.com/

2017年オープン 大阪初號本店

株式会社SakimotoBakery

・設立日 令和 5年 5月

・代表取締役 東 忠治

・主な事業内容 パンの企画及び製造、販売

カフェの飲食店経営

・本社所在 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-18 3階

・TEL 06-6645-7700

・FAX 06-6645-7707

・Instagram https://www.instagram.com/shokupan_sakimoto