“サクッ”とろける夏のご褒美！嵜本の“ひんやりスイーツ”「パイ・シューアイス」新発売です。

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株式会社SakimotoBakery


　SAKImoto bakery（株式会社SakimotoBakery　本社：大阪府大阪市　代表取締役　東 忠治）では、2025年6月1日(月)から「パイ・シューアイス」を販売いたします。


パイならではの繊細で香ばしい食感と、なめらかにとろけるアイスの口どけが重なり合い、一口ごとに贅沢な味わいをお楽しみいただけます。


口に入れた瞬間の“サクッ”とした軽やかな食感と、後から広がるひんやり濃厚な味わいが絶妙に調和し、暑い季節にも心地よく楽しめる仕上がりに。


自分へのご褒美やプレゼントにもぴったりな、暑い夏にこそ味わっていただきたい、ひんやり贅沢な逸品をぜひご賞味ください。


4種のフレーバー

プレーン　350円（税込）

サクサクで軽やかなに、ひんやりと凍らせた、とろけるアイスを閉じ込めました。


の食感とひんやりなめらかなアイスの口どけが重なり、濃厚で上質なコクとやさしい甘みが広がる至福のパイ・シューアイスです。





いちご　380円（税込）

サクサクで軽やかなに、ひんやりと凍らせた、あまずっぱい苺アイスを閉じ込めました。


の食感とひんやりなめらかなアイスの口どけが重なり、芳醇な苺の甘さと香りが広がる贅沢パイ・シューアイスです。





マンゴー　380円（税込）

サクサクで軽やかなに、ひんやりと凍らせたとろける濃厚マンゴーアイスを閉じ込めました。


の食感とひんやりなめらかなアイスの口どけが重なり、マンゴーの芳醇な香りと甘みが口いっぱいに広がる果実感あふれるパイ・シューアイスです。





抹茶　380円（税込）

サクサクで軽やかなに、ひんやりと凍らせた抹茶アイスを閉じ込めました。


の食感とひんやりなめらかなアイスの口どけが重なり、抹茶の奥深い旨みとほろ苦い甘さが広がる、大人のデザートとしても楽しめるパイ・シューアイスです。






＜商品概要＞

◆ 店舗名　　　SAKImoto bakery


◆ 販売開始日　2025年6月1日(月)～9月30日(水)


◆ 販売方法　　店舗販売／各店にお電話／オンラインショップ にて受付いたします


　 　　　　　　　嵜本公式オンラインショップ　https://sakimoto.shop-pro.jp/


◆ 販売店舗　　SAKImoto bakery　下記4店舗


　　　　　　　大阪初號本店／大阪あべの店／and more扇町店／佐賀店



現在、全国12店舗、海外9店舗を展開しております。


卵と乳を使わず、小麦本来の味わいと香りが楽しめる「極美‟ナチュラル”食パン」と、北海道産牛乳や生クリーム、国産はちみつなど厳選素材の贅沢な味わいが広がる「極生‟北海道ミルクバター”食パン」の2大看板商品をはじめ、クロワッサンや塩トリュフパンなど、豊富なラインナップがございます。





極生‟北海道ミルクバター”食パン

派生ブランドの「嵜本珈琲」では、オリジナルブレンドの「嵜本オリジナルブレンド」をはじめ、5種類の定番ブレンドと季節限定ブレンドをご用意しております。豆の状態や季節に合わせて店舗で自家焙煎した珈琲は、嵜本bakeryのパンやスイーツとの相性抜群です。


嵜本bakeryは「生活の様々なシーンに寄り添い、日常に幸せと彩りをもたらすベーカリーショップ」を目指しています。





嵜本のクロワッサン - チョコレート、嵜本オリジナルブレンド、嵜本の塩トリュフパン


詳細を見る :
https://shokupan-sakimoto.com/



2017年オープン　大阪初號本店


株式会社SakimotoBakery
株式会社SakimotoBakery

・設立日　　　　　令和 5年 5月
・代表取締役　　　東 忠治
・主な事業内容　　パンの企画及び製造、販売
　　　　　　　　　カフェの飲食店経営
・本社所在　　　　大阪府大阪市浪速区難波中2-3-18 3階
・TEL　　　06-6645-7700
・FAX　　　06-6645-7707
・Instagram　https://www.instagram.com/shokupan_sakimoto