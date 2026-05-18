佐藤亮子さん（佐藤ママ）講演会に無料ご招待

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株式会社朝日新聞社

〈報道関係のみなさま〉


　株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、4人の子どもを東京大学理科三類（医学部）合格に導いたことで知られる「佐藤ママ」こと佐藤亮子さんによる講演会を、6月25日（木）、26日（金）の２日間開催します。夏休みを前に、今すぐマネしたくなる声かけ例や夏休みのスケジュールの立て方などを具体的にアドバイス！2026年度入試の最新情報もお伝えする予定です。抽選で各日300名様をご招待します。参加無料。事前申し込み制となります。



お申し込みはこちら→ http://t.asahi.com/prmama0625




夏休みに役立つアドバイスが満載！

〈佐藤ママ子育てセミナー〉


・ヤル気が出る「声かけ」、NGの「声かけ」


・佐藤ママ式「スケジュールの立て方」


・勉強が楽しくなる「ノート学習法」


・2026年度入試の最新情報も！



■日時：6月25日（木）、26日（金）10:30～13:30（予定）


■申し込み締め切り：6月7日（日）


　※応募多数の場合は抽選になります。


■お申し込みはこちら→http://t.asahi.com/prmama0625



　※お申し込みには、朝日IDのご登録が必要になります。




【佐藤亮子さんプロフィール】


奈良県在住。津田塾大学を卒業後、私立高校で２年間、英語教師として勤務。3男1女全員が東京大学理科三類に合格し、子育て方法が話題となった。「決定版・受験は母親が9割」（朝日新聞出版）など、著書多数。




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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤ママオンライン講演会事務局


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://t.asahi.com/qa0625