旅ナカ事業者のための最前線カンファレンス「Tabinaka Summit 2026」を6月12日（金）開催【観光庁後援】

株式会社羅針盤

Tabinaka Summit実行委員会（事務局：株式会社羅針盤）は、2026年6月12日（金）に「Tabinaka Summit 2026」を開催することをお知らせします。「もっともっと稼ぐには？」をテーマに、旅行・観光領域の旅ナカ事業者が集結し、ビジネスの知見を共有するとともに、業界を超えたネットワーキングを促進します。会場参加・オンライン視聴のハイブリッド形式で実施し、旅・観光領域に特化したスタートアップによるピッチイベントも開催します。現在、来場者・ピッチ登壇者・取材メディアを募集中です。

■ 開催の背景と目的

旅行消費のV字回復が加速する中、「旅ナカ」（旅行中に提供されるサービスや体験）領域は国内外で急速に拡大しています。一方で、旅ナカ事業者同士が業界横断的に情報を交換し、ベストプラクティスを共有できる場は十分ではありませんでした。

Tabinaka Summitは、そのような課題意識のもと、旅ナカ事業に携わるプレイヤーが一堂に会し、実践的なテーマで議論を深めるカンファレンスです。昨年は会場・オンライン合わせて延べ約1,000名の方に参加いただきました。今年は「タビナカ2.0：もっともっと稼ぐには？」をテーマに掲げ、具体的な事例・データ・ノウハウを持ち寄ることで、参加者全員のビジネス成長を後押しします。

■ イベントの見どころ

【知見共有セッション】

旅ナカ領域の第一線で活躍するプレイヤーが登壇。収益拡大のための戦略・成功事例・最新トレンドを余すところなく共有します。講演・パネルディスカッション等を通じて、すぐに現場で実践できる知見を届けます。基調講演の2本もお楽しみください。

「観光立国推進基本計画とタビナカへの期待」：

観光庁観光地域振興部長 長崎 敏志 様

「沖縄から日本の未来をつくるジャングリア沖縄の挑戦」：

株式会社ジャパンエンターテイメント 取締役副社長 事業開発本部長 佐藤 大介 様

【ネットワーキング】

旅行・観光・地域・テクノロジーなど多様なバックグラウンドを持つ事業者が集結。業界横断のコネクションが生まれる場を提供します。交流会だけでなく、今年はEventHUBを導入し、会場での参加者には事前に会場参加者の情報を共有することで、事前・当日・事後のコミュニケーションの活性化を図ります。当日200名を超える方が会場にお越しいただく中で、「誰が来ているのか知りたかった」という声にお応えして取り組む今年の新しい試みです。

【旅・観光スタートアップ ピッチイベント】

旅行・観光領域に特化したスタートアップ・起業家が新事業・新サービスを発表するピッチイベントを開催。投資家・パートナー企業との出会いの場として、業界イノベーションの加速を目指します。

■参加者募集（来場者・ピッチイベント参加者・取材メディア関係者）

Tabinaka Summitは既に300名近い方にお申込みいただいていますが、多くの皆様の参加をお待ちしております。特に、交流会は昨年満員御礼で直前のお申込みをお受けできない状況でしたので、早めのお申込みをお待ちしております。

【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/126792/table/72_1_922c046e405d8559b915658efae2d597.jpg?v=202605181051 ]

取材・報道をご希望のメディア関係者様は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

● 会場・オンラインでの取材に対応します

● 登壇者・参加者へのインタビュー機会についてもご相談ください

https://tabinaka-summit.com/press/

■株式会社羅針盤について

株式会社羅針盤は、「旅の目的地を創出し、日本の観光をリードする」というビジョン実現に向け、宿泊施設の運営、オプショナルツアーの企画運営、着物のレンタル、バス・タクシー等の交通の手配、酒販店・日本酒Barの運営、観光に関するコンサルティングサービス、ガイドコミュニティ及びメディアの運営など、観光・インバウンド領域で多様なサービスをグループで提供しています。

日本は世界の中でも有数の観光資源大国であり、自然、気候、文化、食、すべてにおいて魅力的な環境が揃っています。そんな日本の素晴らしいコンテンツを活かし、全世界の多くの方々に最高の観光体験をご提供することはもちろん、観光・インバウンド領域のトップランナーとして日本の文化を守り受け継いでいくことや、観光を通じた日本経済の活性化・国際交流の促進も目指しています。

「日本の魅力で、世界を豊かに」。それが、私たち羅針盤が存在する理由です。提携のご相談など、是非お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社羅針盤

代表取締役：佐々木 文人

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：観光・インバウンド関連事業

HP：https://compasscorp.jp/