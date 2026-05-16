湘南発ご当地エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」10周年2026年5月19日（火）に藤沢駅北口で記念パーティー開催！あわせて10周年特設サイトを公開
2026年5月19日、ご当地エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」は発売10周年を迎えます。
これを記念し、湘南ゴールドエナジーは2026年5月19日（火）に藤沢駅北口ガーデンパークにて、誰でも参加可能な周年イベント
「GOLD EXPERIENCE PARTY」を開催いたします。
また、湘南ゴールドエナジー10周年特設サイトも公開いたしました。
https://www.shonangoldenergy.com
湘南ゴールドエナジーは2016年5月19日に誕生。
神奈川県産の柑橘「湘南ゴールド」を使用したご当地エナジードリンクとしてスタートし、これまで地域のイベント・ライブハウス・スポーツチーム・飲食店・ランニングカルチャーなど、さまざまな“黄金の体験”をテーマに活動を続けてきました。
10周年となる今回は、これまで関わっていただいた皆さまへの感謝を込め、
藤沢駅前を会場にした大規模パーティーイベントを開催します。
会場では、
・湘南ゴールドエナジー＆エナジーカクテル無料飲み放題
・ライブステージ
・ブース出店
・アンバサダー出演
・地域カルチャーとのコラボ企画
などを予定しており、予約不要・入退場自由で、どなたでも参加可能です。
さらに、10周年特設サイトでは、
・10年間のヒストリー
・10周年企画情報
・イベント情報
・今後の展開
などを随時発信していきます。
GOLD EXPERIENCE PARTY 開催概要
詳細は添付チラシ
■イベント名
GOLD EXPERIENCE
PARTY
■日時
2026年5月19日（火）
16:00～21:00
乾杯セレモニー
19:00
■会場
藤沢駅北口ガーデンパーク
■参加費
無料
■内容
・湘南ゴールドエナジー＆エナジーカクテル無料飲み放題
・アンバサダーを中心とした地域で活躍するアーティストの音楽ライブ
・ブース出店
■後援
湘南ベルマーレフットサルクラブ
デスペルーホ藤沢
レディオ湘南
FAR CHANNEL RECODS
※雨天時は地下道イベントスペースにて開催
湘南ゴールドエナジーについて
湘南ゴールドエナジーは、神奈川県産柑橘「湘南ゴールド」を使用したご当地エナジードリンクです。
“黄金の体験を ⚡テーマに、地域イベント、音楽、スポーツ、飲食店などを通じて、神奈川・湘南エリアのカルチャー発信を行っています。
お問い合わせは下記