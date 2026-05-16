湘南発ご当地エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」10周年2026年5月19日（火）に藤沢駅北口で記念パーティー開催！あわせて10周年特設サイトを公開

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森永牛乳小田原販売株式会社

2026年5月19日、ご当地エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」は発売10周年を迎えます。


これを記念し、湘南ゴールドエナジーは2026年5月19日（火）に藤沢駅北口ガーデンパークにて、誰でも参加可能な周年イベント


「GOLD EXPERIENCE PARTY」を開催いたします。


また、湘南ゴールドエナジー10周年特設サイトも公開いたしました。



https://www.shonangoldenergy.com

湘南ゴールドエナジーは2016年5月19日に誕生。


神奈川県産の柑橘「湘南ゴールド」を使用したご当地エナジードリンクとしてスタートし、これまで地域のイベント・ライブハウス・スポーツチーム・飲食店・ランニングカルチャーなど、さまざまな“黄金の体験”をテーマに活動を続けてきました。



10周年となる今回は、これまで関わっていただいた皆さまへの感謝を込め、


藤沢駅前を会場にした大規模パーティーイベントを開催します。


会場では、


・湘南ゴールドエナジー＆エナジーカクテル無料飲み放題


・ライブステージ


・ブース出店


・アンバサダー出演


・地域カルチャーとのコラボ企画


などを予定しており、予約不要・入退場自由で、どなたでも参加可能です。


さらに、10周年特設サイトでは、


・10年間のヒストリー


・10周年企画情報


・イベント情報


・今後の展開


などを随時発信していきます。



GOLD EXPERIENCE PARTY 開催概要


詳細は添付チラシ




■イベント名


GOLD EXPERIENCE


PARTY


■日時


2026年5月19日（火）


16:00～21:00


乾杯セレモニー


19:00


■会場


藤沢駅北口ガーデンパーク


■参加費


無料


■内容


・湘南ゴールドエナジー＆エナジーカクテル無料飲み放題


・アンバサダーを中心とした地域で活躍するアーティストの音楽ライブ


・ブース出店


■後援


湘南ベルマーレフットサルクラブ


デスペルーホ藤沢


レディオ湘南


FAR CHANNEL RECODS


※雨天時は地下道イベントスペースにて開催



湘南ゴールドエナジーについて


湘南ゴールドエナジーは、神奈川県産柑橘「湘南ゴールド」を使用したご当地エナジードリンクです。


“黄金の体験を ⚡テーマに、地域イベント、音楽、スポーツ、飲食店などを通じて、神奈川・湘南エリアのカルチャー発信を行っています。




お問い合わせは下記