湘南発ご当地エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」10周年2026年5月19日（火）に藤沢駅北口で記念パーティー開催！あわせて10周年特設サイトを公開

森永牛乳小田原販売株式会社

2026年5月19日、ご当地エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」は発売10周年を迎えます。

これを記念し、湘南ゴールドエナジーは2026年5月19日（火）に藤沢駅北口ガーデンパークにて、誰でも参加可能な周年イベント

「GOLD EXPERIENCE PARTY」を開催いたします。

また、湘南ゴールドエナジー10周年特設サイトも公開いたしました。

https://www.shonangoldenergy.com

湘南ゴールドエナジーは2016年5月19日に誕生。

神奈川県産の柑橘「湘南ゴールド」を使用したご当地エナジードリンクとしてスタートし、これまで地域のイベント・ライブハウス・スポーツチーム・飲食店・ランニングカルチャーなど、さまざまな“黄金の体験”をテーマに活動を続けてきました。

10周年となる今回は、これまで関わっていただいた皆さまへの感謝を込め、

藤沢駅前を会場にした大規模パーティーイベントを開催します。

会場では、

・湘南ゴールドエナジー＆エナジーカクテル無料飲み放題

・ライブステージ

・ブース出店

・アンバサダー出演

・地域カルチャーとのコラボ企画

などを予定しており、予約不要・入退場自由で、どなたでも参加可能です。

さらに、10周年特設サイトでは、

・10年間のヒストリー

・10周年企画情報

・イベント情報

・今後の展開

などを随時発信していきます。

GOLD EXPERIENCE PARTY 開催概要

詳細は添付チラシ

■イベント名

GOLD EXPERIENCE

PARTY

■日時

2026年5月19日（火）

16:00～21:00

乾杯セレモニー

19:00

■会場

藤沢駅北口ガーデンパーク

■参加費

無料

■内容

・湘南ゴールドエナジー＆エナジーカクテル無料飲み放題

・アンバサダーを中心とした地域で活躍するアーティストの音楽ライブ

・ブース出店

■後援

湘南ベルマーレフットサルクラブ

デスペルーホ藤沢

レディオ湘南

FAR CHANNEL RECODS

※雨天時は地下道イベントスペースにて開催

湘南ゴールドエナジーについて

湘南ゴールドエナジーは、神奈川県産柑橘「湘南ゴールド」を使用したご当地エナジードリンクです。

“黄金の体験を ⚡テーマに、地域イベント、音楽、スポーツ、飲食店などを通じて、神奈川・湘南エリアのカルチャー発信を行っています。

お問い合わせは下記