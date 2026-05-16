トモエ商事 紳士靴ブランド「AKIO GOLF」と手を使わずに立ったままスパッと履ける「スパットシューズ」のコラボレーションモデル【GOLF スパット】を発売。

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）の子会社、トモエ商事株式会社（東京都台東区 代表取締役社長 今田 至）は、紳士靴ブランド「AKIO GOLF」にチヨダの大ヒット商品「スパットシューズ」の機能を搭載した【GOLF スパット】を発売いたしました。

1985年から40年余りに渡り、日本国内にとどまらず海外でも多くのユーザーに愛されてきた「AKIO GOLF」。全てこだわりの「プラットカップ製法」で作られる「AKIO GOLF」の靴は、他の製法のように木型で革を伸ばしたりせずに、天然革の風味を生かしたソフトに足を包み込むような履き心地が特徴です。トモエ商事の親会社、株式会社チヨダの「スパットシューズ」は、手を使わずに立ったままスパッと履けるハンズフリーシューズで、シリーズ累計販売足数500万足（※）を超える大ヒット商品です。

その「AKIO GOLF」の履き心地と「スパットシューズ」の利便性がコラボレーションしたのが【GOLF スパット】です。アッパーには「AKIO GOLF」の特徴でもあるディアスキン(鹿革)を使用し、高級感と足あたりの良い柔らかい履き心地を実現しました。アウトソールには軽量で耐久性に優れた『エクストラライト』を採用し、つま先とかかと部分にグリップ力の高い素材を使用して耐久性を高めています。インソールには低反発の『オーソライト』を採用し、吸水速乾、クッション性を兼ね備えているため、長時間歩いても疲れにくいのが特徴です。そして、特許を取得した靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずにスパッと履くことができ、靴ベラいらずで脱ぎ履きがスマートに決まります。その優れた履き心地と利便性をご体験ください。

※2022年３月～2026年２月 販売実績

■「GOLF スパット」商品詳細

各品番共通

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13170/table/488_1_349c4458acafce3922fcf99d1a5791dc.jpg?v=202605160151 ]GOLF スパット 06010ブラックホワイトネイビー

■「GOLF スパット」取扱店

GOLF スパット 06011ブラックベージュネイビー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13170/table/488_2_6c24bff62734416c8a221e2252953287.jpg?v=202605160151 ]

■ 社 名 トモエ商事株式会社

■ 本 社 東京都台東区浅草６丁目17番９号

■ 代表者 代表取締役社長 今田 至

■ 資本金 3,000万円

◇トモエオンラインショップ

https://tomoe-shoes.com/

◇トモエ商事Instagramアカウント

https://www.instagram.com/tomoe.co1948/

◇鞆ゑInstagramアカウント

https://www.instagram.com/tomoe_asakusa/

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-488-0e894959095f8e8a76aceea2793f225a.pdf