国際情勢による燃料高騰を乗り越える！「物流コスト構造改革の実践マニュアル」を公開いたしました｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 直行、以下「船井総研SC」）は、緊迫する国際情勢に伴う燃料費の高騰に対応し、持続可能なサプライチェーンを再構築するための独自資料『物流コスト構造改革実践マニュアル』を公開いたしました。

■ 資料公開の背景：従来の物流モデルが抱える崩壊の危機

現在、緊迫した国際情勢を背景とした燃料価格の高騰により、従来の物流モデルはかつてない危機に直面しています。

単なるコスト増加への場当たり的な対応では、配送網の維持そのものが困難です。 こうした外部環境に左右されず、安定して「運び続ける」体制を構築するためには、荷主企業が主導となって進める「物流構造改革」が不可欠です。

■ 本資料で解説する主な内容

本資料では、物流担当者が直面する課題を解決するため、以下の3つの観点を軸に具体的な実践手法を解説しています。

1. 燃料サーチャージの導入と運賃の適正化

燃料費の変動を適切に反映させる燃料サーチャージの仕組みを導入し、物流パートナーとの持続可能な取引基盤を構築する手法を提示します。

2. 取引の透明化：待機時間削減と付帯作業の有償化

トラックドライバーの待機時間の削減や、これまで「サービス」として扱われがちだった付帯作業（積み込み・積み降ろし以外の附随作業）の有償化を断行し、コスト構造を可視化します。

3. 客観的データに基づく価格交渉

双方が納得感を持って合意に至るため、客観的な市場データやシミュレーションを用いた価格交渉のポイントを公開しています。

■ 資料ダウンロード方法

以下のリンクより、無料でダウンロードいただけます。

https://logiiiii.sc.funaisoken.co.jp/documents/know-how/surgingfuel-costs/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/