伝統の「温泉」か、革新の「サウナ」か。第2回を迎える『鹿の湯総選挙』が5月16日より開催！

株式会社ホテル鹿の湯

株式会社ホテル鹿の湯（所在地：北海道札幌市南区定山渓温泉西3-32）が運営する、定山渓温泉で最古の歴史を誇る老舗宿「定山渓 鹿の湯」では、2026年5月16日（土）から6月28日（日）までの期間、お客様参加型の館内イベント『第二回 鹿の湯総選挙』を開催いたします。

本イベントは、当館が誇る自慢の大浴場「鹿の湯」において、お客様が魅力を感じる体験に投票していただく企画です。初開催にして1,695票もの投票をいただいた前回に続き、今回はさらにパワーアップした「初夏の陣」として実施いたします。ご投票いただき、見事得票数の多かった派閥の中から抽選で、姉妹館「花もみじ」のペア宿泊券をはじめとする豪華景品をプレゼント。さらに、熱いメッセージをお寄せいただいた方の中から選ばれる「グッドコメント賞」もご用意しております。

■ あなたはどっち派？開湯130年の名湯 vs 進化を続けるサウナ

定山渓温泉の開湯当時から湧き出続ける、温泉街で唯一固有の名を持つ名湯と称されてきた鹿の湯の「温泉」。 そして2022年の誕生以来、大量の蒸気を生み出すロウリュと豊平川源流の沢水風呂で魅了し続ける「サウナ」。 当館を代表する二大派閥が、新緑美しい定山渓を舞台に大激突します。宿泊でのご利用はもちろん、日帰り入浴のお客様もご参加いただけます。ぜひ期間中に当館が誇る大浴場をご体験いただき、あなたの「推し」へ情熱的な一票をお投じください。

【エントリーする2つの派閥】

(1) 温泉派

開業1897年、いにしえより湧き続ける大地の恵み。野生の鹿が傷を癒やしたと伝わる名湯を、湯守の繊細な手仕事により、季節や外気温に合わせて最も心地よい塩梅に調整された、至福の湯浴み体験。

(2) サウナ派

2022年12月に誕生し、今も進化を続ける至高のサウナ。45秒という驚異のロウリュによる大量の蒸気、豊平川の源流から引いた贅沢な沢水風呂、湯けむりの中で行う外気浴は、極上のととのい体験。

■ 「第二回 鹿の湯総選挙」実施概要

実施期間：2026年5月16日（土）～ 2026年6月28日（日）

結果発表：2026年7月3日（金）当館公式ホームページにて発表予定

投票資格：当館へご宿泊、または日帰り入浴をご利用いただいたお客様

投票方法：館内の特設ブースに設置してある専用投票用紙に、推しの派閥とコメント、必要事項をご記入のうえ、投票箱にお入れください。

■ 抽選で当たる豪華景品

ご投票いただいたお客様の中から、日頃の感謝を込めて以下の豪華景品をプレゼントいたします。なお1等から3等は「得票数の多かった派閥」へ投票された方の中から抽選、心に響く熱いメッセージをいただいた方には、派閥を問わず「グッドコメント賞」をプレゼントいたします。

1等：定山渓 花もみじ ペア宿泊券 … 1本（※勝利派閥より抽選）

2等：定山渓 鹿の湯 ペア宿泊券 … 2本（※勝利派閥より抽選）

3等：定山渓 鹿の湯 日帰り入浴券 … 5本（※勝利派閥より抽選）

グッドコメント賞（※全投票者の中から選出）

・鹿のサウナハット … 2本

・鹿の湯最中（箱入り3個） … 2本

・ロゴタオル＆オリジナル入浴剤 … 2本

■ 日帰り入浴のご案内

定山渓随一の名湯と本格サウナを、ご宿泊だけでなく日帰りでもお気軽にお楽しみいただけます。

営業時間： 13:00～21:00（最終受付 20:00）

※毎週月曜日・木曜日は14:00から受付開始

入浴料金： 大人 1,500円／小学生 750円（諸税込）

※フェイスタオル・バスタオルは無料貸出

詳細はこちら： https://shikanoyu.co.jp/shikanoyu/spa/day

■ 定山渓 鹿の湯について

○ 大浴場 鹿の湯

野生の鹿が傷を癒やしたと伝わる名湯をはじめ、2022年誕生の本格サウナや豊平川源流の沢水風呂を完備。大浴場の全ての浴槽は、湯守が人の手で絶妙なバランスを取りつつ、季節や外気温による体感の違いを考慮して湯量・湯温の緻密な調整を行っています。刻々と変わる環境のなかでお客様に最も心地よい塩梅を導き出す職人技と、大地の恵みへの感謝を胸に、今日も最高の湯づくりに努めています。

○ 旅館概要

開業1897年。定山渓で3番目に開業し、今もなお営業を続ける最古の宿。札幌中心部から車で約50分、湯の町中央に佇み、国立公園の山々と豊平川の渓谷を望む絶好のロケーション。全170室の客室と名湯、本格サウナを完備。館内には卓球ラウンジ・鹿のSALONをはじめ、ご滞在を豊かに彩る様々な施設やイベントが集結。老舗の伝統を受け継ぎながら、大人から子どもまで楽しめる温泉旅館。

・所在地：〒061-2303 北海道札幌市南区定山渓温泉西3-32

・施設規模：170室

・アクセス：JR札幌駅よりじょうてつバス「湯の町」停留所より徒歩2分（約70分）

・URL：https://shikanoyu.co.jp/shikanoyu

・電話番号：011-598-2311（代表）

・経営企業：株式会社ホテル鹿の湯